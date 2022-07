Braine-l’Alleud: des balades sonores et visuelles proposées ces dimanches 31 juillet et 7 août

Le rendez-vous est fixé devant l’école des Arts – un vaste parking est disponible – au 47 de la rue du Château et pour que chacun profite pleinement de cette balade, le nombre de participants est limité à 20 personnes. Il est donc indispensable de réserver, via le site internet communal www.braine-lalleud.be.

Deux guides: une artiste et un chimiste

Cette activité est proposée par l’école des Arts et la Commune de Braine-l’Alleud, dans le cadre de l’opération provinciale "Place aux artistes". Les participants seront en effet accompagnés par Laurence Demaret, qui est formée en arts visuels, de l’espace et de mouvement. Son art transdisciplinaire se développe autour de la poétique du mouvement. Pour aider les promeneurs à encore mieux percevoir tout ce qui les entoure et qu’ils vont rencontrer au fil de la marche, la promenade sera également guidée par Vincent Pourcelle. Ingénieur chimiste de formation et chercheur dans le domaine des sciences du vivant, il est aussi guide nature.

Mobiliser les sens

"La balade est une invitation à se mettre en mouvement dans le paysage sonore et à observer l’environnement urbain et rural sous un nouveau regard, précisent encore les organisateurs.Les participants seront guidés dans une marche exploratoire, dans l’intention de mobiliser les sens, d’amplifier la réalité et de saisir le sensible. Au fil du chemin, les oreilles et les yeux s’ouvrent pour cultiver une vision plus ample et créer des liens nouveaux avec ce qui nous entoure."

Une expérience hors du commun à tenter pour ceux qui veulent poser un regard différent sur leur environnement, donc. Attention cependant, l’activité dure 2heures30 et requiert donc la condition physique nécessaire pour la marche. Elle est aussi ouverte aux enfants à condition que ceux-ci soient accompagnés, et qu’ils sachent se déplacer sans poussette.