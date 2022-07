Une visite de terrain… à la maternité

La sénatrice brabançonne wallonne Hélène Ryckmans (Écolo) travaille sur ce rapport qui a déjà donné lieu à plusieurs auditions et va déboucher sur des recommandations pour les différents niveaux de pouvoir. Mercredi, elle s’est rendue à la maternité du Chirec, à Braine-l’Alleud, pour parler de ces thèmes avec le personnel. En précisant d’emblée que le terme "violence obstétricales" peut braquer des professionnels dont la fonction est de prendre soin des patientes. Il s’agit d’une dénomination reprise par l’OMS et en réalité, le plus souvent, cette "violence" est structurelle, liée au manque de temps ou de moyens.

"Effectivement, les normes actuelles d’encadrement pour le travail infirmier, quel que soit le service, sont scandaleuses!", a rebondi d’emblée Virginie Laurent, la directrice du département infirmier du Chirec.

Pour la maternité par exemple, alors que 1 200 mamans accouchent chaque année à Braine-l’Alleud, les normes prévoient une psychologue à 3/4 temps. Largement insuffisant pour écouter toutes les patientes, d’autant qu’il faut parfois aussi gérer des situations plus difficiles…

«Niveau de bienveillance» plutôt que «violence»

Au terme "violence", les professionnelles préfèrent dès lors "niveau de bienveillance", et maintenir celui-ci le plus haut possible est une préoccupation quotidienne dans le service. Le respect de la physiologie est d’ailleurs une longue tradition à la maternité de Braine, où on appliquait déjà dans les années 1980 les méthodes du D Leboyer. Aujourd’hui, l’accouchement n’est médicalisé que s’il y a des risques de complications. Et les taux de césariennes, d’épisiotomies, de péridurales ou encore d’accouchements provoqués sont très inférieurs aux moyennes régionales.

Mais à la maternité, on se méfie des chiffres bruts: l’hôpital est situé dans une zone sociologiquement favorisée, avec une population moins à risque, qui a souvent accès à des suivis de qualité avant et après la naissance… Comparer les chiffres entre hôpitaux sans tenir compte de tous les facteurs risque de biaiser la vision de la situation.

N’empêche, l’hôpital travaille ces thèmes avec des formations à l’assertivité pour le personnel, à la gestion de l’agressivité, à la communication thérapeutique. Les sages-femmes, qui sont en première ligne, avertissent aussi la psychologue dès qu’un accouchement semble mal vécu par une mère…

Le Chirec recommande également des contacts avant la naissance avec des sages-femmes ou des doulas accréditées par l’institution. Ce qui permet à la maman de préparer l’accouchement, de savoir ce qu’il est possible de faire ou pas… À ce niveau, la maternité brainoise peut aller assez loin dans le respect des souhaits des patientes qui peuvent adopter la position qu’elles souhaitent, se relaxer dans un bain chaud, utiliser des huiles essentielles…

"Le rêve, comme en Angleterre, ce serait une sage-femme par femme, souffle Martine Paquet, sage-femme en chef du service.Mais il faut que les politiques comprennent que les soins de santé, comme l’enseignement d’ailleurs, c’est de l’humain, qui ne peut pas être géré juste par des économistes. Devoir faire toujours plus avec moins, la violence est surtout là…"