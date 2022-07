Braine-l’Alleud: les gens du voyage devront avoir levé leur campement d’ici ce vendredi soir

Cette dernière n’est pas la requérante principale dans la procédure, le terrain occupé étant privé. Mais en se basant sur les constats de la police locale, la justice évoque des problèmes de sécurité justifiant la levée du camp le plus rapidement possible. Pour le bourgmestre, il n’est dès lors pas question de tergiverser.

Des moyens policiers conséquents ont d’ailleurs été prévus au cas où, vendredi après-midi, les gens du voyage refuseraient de partir."Des moyens que j’espère ne pas devoir actionner", affirmait jeudi soir le maïeur brainois. Tout en convenant que si sa discussion de près de deux heures avec les gens du voyage avait été cordiale, elle ressemblait souvent à un dialogue de sourds.

Les occupants veulent rester plusieurs jours encore, la Commune répète ses impératifs de sécurité, ses interlocuteurs essaient d’obtenir un délai jusqu’à dimanche…"Je sens bien qu’on essaie de nous balader, on n’est pas dans une relation de confiance, commente Vincent Scourneau.J’ai répété qu’il me fallait un début d’exécution vendredi après-midi, alors ils me parlent de démonter un chapiteau… Ça ne va pas, on n’est pas dans une discussion de marchands de tapis!"

Intraitable, le maïeur brainois?"C’est une situation peu évidente à gérer, confie-t-il.Je les ai rencontrés, je ne suis pas là pour leur faire du mal. Nous devons rester humains, tout en étant fermes. Il y a des situations, familiales notamment, auxquelles on ne peut pas rester insensible. Mais nous avons une décision de justice à faire respecter, des problèmes de sécurité avérés, et une politique du fait accompli de la part des gens du voyage qui n’est pas acceptable."

Faire comme en France?

En réalité, Vincent Scourneau estime que c’est tout un système qu’il faut changer. Il se dit en faveur du modèle français, dans lequel chaque Commune de plus de 5 000 habitants est obligée de prévoir un terrain pour accueillir ces personnes nomades.

"La Région devrait se pencher sur cette problématique, mettre des moyens mais pas demander l’avis des Communes, affirme Vincent Scourneau.Une démarche volontaire n’a aucune chance d’aboutir: personne ne voudra mettre le premier le doigt dans l’engrenage, on risque de se retrouver avec quelques communes qui feront des efforts pour toutes les autres. Il faut une répartition équitable. Si tout le monde joue le jeu dans un modèle intelligent, cela permettra d’en finir avec ces installations anarchiques. Je crois que ce serait positif pour les gens du voyage eux-mêmes, qui seraient moins marginalisés, donc peut-être mieux intégrés et acceptés par le reste de la population."