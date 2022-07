Ce jour-là, la maman du prévenu est partie toute la journée. Elle fait le tour de quelques débits de boisson et a emporté la carte de banque de son fils. Ce dernier, sans domicile fixe, vit chez elle depuis quelques semaines. Il est âgé d’une trentaine d’années et a des antécédents judiciaires, dont plusieurs peines de prison avec sursis pour vols et menaces.

Ce soir-là, Bartosz L. expliquera aux policiers qui ont été appelés sur place à 23h, par le compagnon de sa mère, qu’il avait voulu récupérer sa carte de banque et que c’est pour ça qu’il avait pris un couteau. Il dira avoir eu envie de la"démonter", pas de la tuer, mais de lui faire du mal physiquement. Il est entré en rage en voyant que sa mère avait dépensé les quelques sous qui restaient sur son compte, lui a donné quelques baffes, puis s’est saisi du couteau et a fait mine de s’en prendre à sa mère qui s’est cachée derrière son compagnon. C’est ce dernier qui a été touché par la lame, à la gorge. L’agresseur s’est, quant à lui, ouvert la main en cassant la télé et tous les bibelots de la maison. Ce n’est que lorsque les policiers sont arrivés qu’il s’est calmé.

Un taux d’alcool qui peut tuer

Si les esprits étaient aussi échauffés, l’alcool n’y était pas étranger: Bartosz affichait un taux de 2,20 g, ce qui correspond à un état d’ivresse chez la plupart des gens. Au moment des faits, c’était plus que probablement 2,40 g,"un degré d’intoxication sévère pouvant entraîner la mort…", a précisé le ministère public, qui estime que le fait de donner des coups avec un couteau suffit à établir une tentative de meurtre.

L’avocat de la défense a précisé que son client est dans une situation de précarité extrême et handicapé à la main, ce qui l’aurait empêché de poser les gestes qui lui sont reprochés."Il ne reçoit que deux fois 80 € par semaine, parce qu’il est sous administration de biens. C’est tout ce qui lui reste d’autonomie, et sa mère était partie faire la tournée des bars avec ce qui lui restait de cet argent."

Le prévenu écope finalement d’une peine de 30 mois d’emprisonnement dont six mois ferme. Le reste de la peine est assorti d’un sursis probatoire. Les conditions de ce sursis ont trait à la santé mentale et à l’obligation de suivre une guidance sociale.