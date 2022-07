Champ de bataille de Waterloo: chevaux et montgolfières, le 15 août, pour l’anniversaire de Napoléon

L’an dernier, c’est un concours de cavalerie historique qui avait été mis sur pied malgré quelques règles anti-Covid qui devaient encore être respectées. Les spectateurs avaient dès lors pu assister à diverses épreuves mettant en évidence le talent des reconstitueurs et de leur monture. Cette fois, les chevaux seront encore à l’honneur avec tout au long de ce week-end des "démonstrations de cavalerie d’Empire", des combats et de la monte en amazone.

Avec les Écuyers de l’Histoire

Ce sont les spécialistes de l’association Les Écuyers de l’Histoire que l’on verra à l’œuvre. Cette association a été créée à Fontainebleau et regroupe des cavaliers passionnés par l’histoire, qui participent à des reconstitutions historiques avec leurs chevaux. Ils ont le souci de respecter au plus près l’époque évoquée devant le public, en se basant sur des documents et des images d’époque.

Les uniformes, les armes ou encore les harnachements seront donc conformes à ce qui était utilisé lors des campagnes de Napoléon, et le public pourra apprécier en plus le savoir-faire équestre de ces passionnés.

En parallèle, les organisateurs maintiendront aussi sur le site les animations de reconstitution historique proposées aux visiteurs tout au long de l’année avec des animateurs en uniforme qui tireront au canon et au fusil, et retraceront l’initiation des soldats aux diverses manœuvres militaires. Les Guides 1815 seront également sur place pour proposer des explications à ceux qui veulent en savoir plus sur le site et sur la bataille qui a changé la face de l’Europe il y a un peu plus de deux siècles.

Petit plus cette année: un partenariat a été conclu avec montgolfière.be , afin de proposer – si les conditions météorologiques sont favorables – trois décollages en soirée depuis les terrains jouxtant la butte du Lion. Ces vols peuvent être réservés sur le site internet de la société et un barbecue sera organisé au soleil couchant pour ceux qui veulent profiter du spectacle.

Infos et réservations: www.waterloo1815.be.