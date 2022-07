Braine-l’Alleud: les gens du voyage s’installent sans autorisation au parc de l’Alliance, sous les fenêtres de l’administration communale

Les armoires électriques ont été forcées pour raccorder les caravanes directement au réseau d’électricité – lire ci-dessous – et les bouches d’incendie ont été utilisées pour apporter l’eau gratuitement. Ce sont entre 400 à 500 personnes qui ont pris possession des lieux, d’après l’évaluation de la police, en plaçant les responsables du Parc de l’Alliance et les autorités locales devant le fait accompli.

Une rencontre a été tentée avec l’échevin Jean-Marc Wautier et la police locale, afin de proposer un site plus adapté pour ces gens du voyage. Mais la discussion a tourné court, les occupants refusant de quitter les lieux où ils sont arrivés en toute illégalité. Ils auraient même fait part de leur intention de rester plusieurs jours…

"Ils se sont installés de manière tout à fait anarchique, sur un terrain privé , confirme le bourgmestre, Vincent Scourneau. Nous avons eu des réunions toute la journée avec le propriétaire, des avocats, la police… Le privé a réagi: une procédure d’expulsion va être introduite en urgence. Vu les soucis réels de sécurité et le trouble à l’ordre public posés par ce camp, nous nous joindrons à la procédure."

En 2006 déjà, et une deuxième fois il y a une dizaine d’années, les gens du voyage s’étaient installés à l’Alliance. Chaque fois, ils avaient été expulsés mais le camp, cette fois, est beaucoup plus important. S’il n’y a pas d’accord pour que les occupants quittent les lieux, on peut s’attendre à quelques moments de tension…

Les appels à l’administration communale et les réactions sur les réseaux sociaux montrent que la population s’indigne de la manière dont les choses se sont passées. Sans surprise, le collège communal est sur la même longueur d’onde et veut que cette situation cesse le plus rapidement possible.

«Un grave manquement»

Le bourgmestre dénonce par ailleurs ce qu’il considère comme un grave manquement au niveau de la coordination policière en Brabant wallon. D’après ses informations, ces gens du voyage venaient des environs de Genappe et personne n’a prévenu lorsqu’ils ont quitté leur installation précédente, dimanche.

"Pourtant, un mouvement d’une bonne centaine de caravanes et de camionnettes, ça ne passe pas inaperçu , fait remarquer le maïeur brainois. Mais personne n’en a averti le personnel des zones de police sur lesquelles ils étaient susceptibles d’arriver. Je trouve ça vraiment sidérant! C’est d’autant plus dommage qu’une meilleure coordination aurait permis d’éviter une installation sauvage, en dirigeant directement le convoi vers un endroit plus approprié."