Le «Maître Chanteur» passe par les jardins du château de Bois-Seigneur-Isaac

On pourra notamment le voir au château de Seneffe et au château de Jehay mais chez nous, c’est dans les jardins du château de Bois-Seigneur-Isaac – qui avaient notamment accueilli quelques éditions de la Nuit des Chœurs dans le passé – qu’on pourra découvrir le concept.

Ce sera le samedi 30 juillet à 20h et la billetterie est ouverte sur le site https ://070.be. Le prix d’entrée est fixé à 22 euros.

"Le Maître Chanteur est un spectacle à la croisée du chant, du théâtre et de l’humour" , précisent les organisateurs.

L’histoire ramène le spectateur au milieu du XXe siècle, lorsque l’invention du disque s’apprête à révolutionner la musique.

Maria, fille de bonne famille, rêve de devenir la voix du siècle et de conquérir le monde.

Un vieux baryton «ancienne école»

Elle se rend alors chez son professeur de chant pour une dernière répétition, à la veille d’un prestigieux concours international.

"Son Maître Chanteur est un vieux baryton “ancienne école”, drôle et sévère à la fois, dont la seule envie est d’enseigner à sa jeune protégée l’art absolu du chant: l’incarnation des personnages pour aller au-delà du beau, au-delà du musicalement parfait, pour aller toucher l’âme de chaque spectateur, explique-t-on du côté de la Caravane musicale. Ce duo parfaitement complémentaire, accompagné d’un jeune pianiste secrètement amoureux, va sans le savoir nous entraîner dans les plus beaux airs d’opéra et, à travers ceux-ci, dans l’histoire de la femme, de l’homme, de leur évolution, de leurs malheurs, de leurs libertés."

Le baryton Thierry Vallier, que les Brabançons wallons ont notamment applaudi lors des opéras en plein air au château de La Hulpe, incarnera le maître chanteur. Le rôle de l’élève a été attribué à la soprano Julie Gebhart, qui est depuis le mois d’octobre 2017 artiste en résidence à la Chapelle musicale.

Nommée par Musiq’3 représentante de la Belgique au concours Jeunes solistes des médias publics francophones, elle avait obtenu le prix du public.

Le duo sera accompagné au piano par Matias Pablo Becerra, formé à Bruxelles et à Paris, et qui joue depuis plusieurs années avec Julie Gebhart.