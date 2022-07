Braine-l’Alleud: Nicole Luyckx, 21 ans de carrière chez Handicap International

Handicap International vient en aide aux personnes vulnérables et en situation de handicap. Elle forme également des professionnels de la santé locaux.

Quel est le parcours qui vous a mené jusqu’à Handicap International ?

Mon arrivée chez Handicap International est un petit peu due au hasard. Je chantais à l’époque dans une chorale. L’épouse d’un membre du staff de l’ONG y chantait. Et un jour, elle nous a proposé de chanter pour récolter des fonds pour Handicap International. On a donc organisé trois concerts et à la suite de cela j’ai été invitée à l’assemblée générale de l’association. À cette occasion, j’ai rencontré une membre du staff qui m’a expliqué qu’ils ont du retard dans l’encodage. À l’époque, j’étais au chômage et je me suis donc proposée pour venir encoder de manière bénévole. Ensuite, la responsable de la communication m’a proposé d’organiser des galas avec elle. J’ai accepté et pendant quatre ans j’ai été bénévole pour Handicap International. En 2005, le directeur cherchait une assistante mais ne trouvait pas quelqu’un qui lui convenait. Un jour, il me dit, «si tu veux la place, tu l’as tout de suite». J’ai pris le temps de la réflexion avant d’accepter le poste. À partir de ce moment-là et jusqu’à fin juin 2022, j’ai été employée au sein de Handicap International. Je me suis notamment occupée des legs et des testaments, le but étant de rapporter de l’argent à l’ONG.

Pourquoi êtes-vous restée si longtemps chez Handicap International?

Ah ça, je pense que c’est un petit peu le mystère de l’humanitaire. On peut arriver dans l’humanitaire par hasard, comme ce fut le cas pour moi, mais si on y reste, ce n’est pas par hasard. Il faut quand même avoir une certaine fibre qui influence ce choix.

Alors si je suis restée 21 ans chez Handicap International, c’est tout d’abord parce que je suis d’une époque où c’était fréquent de rester longtemps chez le même employeur. Ce qui n’est plus forcément le cas aujourd’hui. Ensuite je dirais qu’il y a vraiment la plus-value de ce que nous apporte le travail. Il m’a apporté l’ouverture vers les autres, l’ouverture vers les personnes en situation de handicap. Je suis aussi allée sur le terrain et quand on voit des personnes qui sont amputées, des enfants qui ont des jambes de travers à qui l’on apporte de l’aide grâce à laquelle ils peuvent retrouver leur vie et leur sourire jusque derrière les oreilles, c’est très gratifiant. Ces sourires valent de l’or.

Quels sont vos meilleurs souvenirs chez Handicap International ?

Ce sont les deux visites de terrain que j’ai faites, une en République démocratique du Congo et une en Chine. Ce sont des souvenirs impérissables parce que quand on travaille en Belgique, on sait ce qu’on fait, on sait pour qui on le fait mais on ne s’en rend pas vraiment compte. Tandis que quand on va sur le terrain et qu’on rencontre les gens à qui l’on vient en aide, on se rend compte qu’on est utile.

Quel est votre pire souvenir chez Handicap International ?

Eh bien ça, je dois vraiment le chercher. Je ne sais pas…

Pourquoi continuez-vous aujourd’hui en tant que bénévole au sein de l’ONG?

D’abord parce que je ne veux pas quitter mes collègues, c’est vraiment une très bonne équipe. Et très égoïstement, je reste chez Handicap International car il y a beaucoup de jeunes et qu’ils sont ma fontaine de Jouvence (rires). Ensuite, j’ai envie de continuer de participer à ce mouvement d’aide, c’est trop beau! Je veux garder ce bel esprit. C’est en quelque sorte «Handicap International un jour, Handicap International toujours».