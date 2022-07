Romain Helvétius, chanteur de Braine-l'Alleud : « J’avais besoin d’exprimer en chanson ce que ressent un pilote de course »

"J’aime l’adrénaline et les sensations fortes mais en tant que pilote, j’aime surtout bien avoir le contrôle de la sensation , assure le chanteur brabançon de 31 ans, ex-grand espoir du karting belge (dès l’âge de 8 ans, il se battait aux côtés de grands noms comme le pilote allemand Nico Hülkenberg, aujourd’hui en Formule 1), passé par The Voice Belgique. J’avais besoin d’exprimer ce que ressent un pilote de course au volant d’une voiture. Ce dont, finalement, le commun des mortels ne peut se rendre compte. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le plaisir que peut avoir un pilote au volant d’une voiture. Quand on est passager, on peut donc se rendre compte avec quoi on flirte. On fait vraiment corps avec la machine et c’est d’une maîtrise extrême."

Quel est le parallèle entre la course automobile et la chanson?

Quand on a été sur la scène du sport automobile de haut niveau comme des championnats d’Europe, non seulement on ressent des émotions sur la piste mais aussi des joies exceptionnelles de gagner des courses. C’est un sentiment extrême comme sur une scène artistique. Mais du jour au lendemain, on a mis mon rêve de côté: «T’as vécu à mille pour cent mais maintenant, on va devoir arrêter tes conneries». En premier lieu, pour des raisons budgétaires, car il est difficile de suivre au niveau financier. Mais, surtout, pour des soucis de santé. En voyage, j’ai ressenti des symptômes particuliers, comme des hallucinations, et j’ai dû rentrer en urgence. J’avais une tumeur cérébrale, bénigne, donc opérable heureusement, car pas cancéreuse. Mais elle m’a quand même laissé des séquelles, notamment du côté gauche de la vue. Je galère bien. D’autres roulent avec d’autres handicaps mais, finalement, depuis mes 18 ans, j’ai appris à vivre avec. La vie continue.

D’où cet album «Chute libre»?

Oui, il montre que l’on peut aussi rebondir dans la vie. On peut passer de quelque chose de très grave à une vie épanouie. D’un rêve de gosse de sportif de haut niveau à un autre rêve qu’est celui d’être artiste sur scène. Du jour au lendemain, je devais donc retrouver une adrénaline et je l’ai ressentie le premier jour où je me suis retrouvé sur scène devant des centaines de personnes. Je me suis dit waouw, la voilà ma nouvelle adrénaline!

Chantiez-vous au volant?

Cela m’arrivait, j’avoue (sourire). T’es dans ta bulle, donc tu écoutes aussi des morceaux en roulant. Le titre Adrénaline fait d’ailleurs 3 minutes 19, ce qui est à peu près le temps d’un tour sur le circuit de Spa-Francorchamps durant les 25 heures. C’est mon père, aussi pilote, qui m’a inculqué le virus auto. Quant à la chanson, j’ai commencé la guitare à 13 ans. La transition s’est donc faite progressivement. Je suis un touche-à-tout. Ce qui m’éclate, c’est de mélanger les genres, comme mixer l’artistique avec le sport auto ou faire un concert dans le cadre d’un salon du tourisme. Mon autre métier. La vie n’est pas qu’une seule chose mais bien une combinaison de plein de choses.