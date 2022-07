À une minute près, ses 8 mois avec sursis devenaient 8 mois ferme

Sur le banc des prévenus, l’homme avait cependant expliqué que le suivi d’une formation axée sur les violences conjugales au sein d’une association, que la justice lui avait imposé, ne lui convenait pas. Il ne parvenait pas à parler de sa vie privée devant les autres participants.

Par contre, il consultait un psychologue depuis quelques mois, et cela lui permettait de se remettre en question, même si la mise en place d’un tel suivi en période de pandémie n’était pas évidente. D’autant moins qu’il exerce de son côté un travail nécessitant beaucoup de déplacements à l’étranger.

Le tribunal, en février, avait finalement reporté l’affaire pour permettre au Brainois d’apporter la preuve de ses rendez-vous réguliers chez ce psy. Le dossier était fixé au 21 juin mais mardi au début de l’audience, le prévenu n’était pas présent…

"Monsieur n’est pas là alors qu’on avait accepté de remettre l’examen de son dossier, il n’y a qu’une seule attestation dans le dossier alors qu’un suivi régulier était exigé pour ces faits qui ne sont tout de même pas anodins… Je vous demande la révocation du sursis" , a requis le ministère public.

Comme il n’y avait personne sur le banc des prévenus pour contredire le substitut, l’issue de l’affaire ne faisait guère de doute: les huit mois avec sursis allaient se changer en huit mois de prison ferme.

Cependant, alors que la présidente venait d’annoncer que le jugement serait rendu le 6 juillet, la porte de la salle d’audience s’est ouverte. Le Brainois est arrivé avec dix minutes de retard, et le tribunal lui a finalement permis de s’expliquer. Il a précisé avoir trouvé chez son psy une écoute qui lui fait du bien. Il le rencontre deux fois par mois en moyenne malgré leurs contraintes professionnelles respectives, et même si on arrive à présent au bout de la période probatoire de 3 ans fixée par le tribunal en 2019, il est décidé à continuer volontairement ce traitement.

L’attestation qu’il a produite mardi n’était cependant toujours pas détaillée quant à la régularité du suivi. Mais lorsque la présidente le lui a fait remarquer, le Brainois a sorti de ses poches des cartes de rendez-vous prouvant qu’il était effectivement allé chez ce professionnel plusieurs fois ces derniers mois. Une autre carte faisait par ailleurs état d’une nouvelle date, en juillet.

"Au vu de ces nouveaux éléments déposés à l’instant, je ne peux pas démontrer que monsieur ne se rend pas régulièrement aux consultations. Je n’insiste pas sur ma demande de révocation du sursis" , a alors convenu le ministère public.