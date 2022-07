L'École des Arts de Braine-l'Alleud bien relancée après deux années compliquées

Un retour après deux ans sans grands rassemblements et les responsables avaient mis les bouchées doubles pour proposer une soirée de vernissage attractive. En plus des œuvres à découvrir dans les différentes disciplines, une collaboration avait été nouée avec les "voisins" de l’Académie de musique.

C’est ainsi que les visiteurs ont pu profiter d’un concert "Urban Drums" préparé par la classe de rythmique, avant d’apprécier dans un tout autre style l’indie-pop de Bayernn, groupe dont le chanteur brainois Christophe Willems travaille au sein des services communaux. Résultat: près de 800 personnes ont assisté au vernissage de vendredi soir, et la découverte des activités proposée au sein de l’École des Arts s’est prolongée tout le week-end.

Après les formations multidisciplinaires proposées aux enfants et ados, ceux qui ont des acquis artistiques peuvent opter pour le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, la céramique, les arts du verre ou encore les pratiques expérimentales.

"Le jury a fait le tour avant-hier, et nous allons diplômer une cinquantaine d’élèves , indiquait vendredi le directeur, Vincent Batens. Nous avons des filières de trois et de six ans d’étude, et chez nous une majorité d’adultes: ils doivent représenter environ deux tiers de nos élèves. Il n’y avait plus eu de vernissage depuis 2019 et aujourd’hui, c’est une grande réussite. Durant la pandémie, nous avons pu compter sur des professeurs extrêmement motivés, qui ont accepté les changements d’horaire, travaillé avec quatre élèves par atelier… Nous avons également été bien soutenus par la commune."

Alors que l’École des Arts comptait chaque année environ 900 élèves, elle est "tombée" à 820 suite à la crise sanitaire. Mais le rebond est bien là, et les projets sont nombreux pour les mois qui viennent.

"Quel plaisir de se retrouver, de découvrir les œuvres, de profiter des concerts: la culture est à son comble ce soir, confirmait sur place l’échevine Chantal Versmissen. Et cela continuera tout l’été, avec les opérations Place aux Jeunes et Place aux Artistes. Braine-l’Alleud explose d’activités culturelles!"