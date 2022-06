Vers une ligne souterraine entre Braine-l’Alleud et Oiscquercq

Une nouvelle permanence est prévue, toujours à la maison communale de Braine-le-Château, mardi 28 juin de 18h à 20h. Les riverains pourront y poser toutes les questions qu’ils estimeraient utiles. Normalement, tous ceux qui habitent à proximité du tracé envisagé ont été conviés via un toutes-boîtes. Les habitants peuvent aussi poser des questions via le numéro gratuit 0800 18002, par mail à l’adresse riverains@elia.be , et consulter le projet sur le site internet d’Elia ( www.elia.be )

Concrètement, la nouvelle liaison envisagée fera environ 12 kilomètres de long, traversant les territoires des communes de Braine-l’Alleud (2,7 km), Braine-le-Château (7,5 km), Ittre (600 mètres) et Tubize (1,2 km). L’objectif est de mieux "mailler" le réseau du transporteur d’électricité pour en renforcer la fiabilité. En ajoutant une nouvelle liaison, l’électricité pourra passer par là en cas de souci ou de maintenance sur d’autres parties du réseau et la sécurité globale d’approvisionnement dans la région sera renforcée.

" La proposition de tracé se fait en tenant compte des considérations territoriales locales, dans le respect de l’environnement et du cadre de vie dans lesquels le projet sera réalisé, affirme Elia. Dans le cadre de ce projet Braine-l’Alleud – Oisquercq, une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ainsi qu’une étude appropriée d’incidences ont été réalisées par un bureau d’étude indépendant et agréé par la Wallonie. Ces deux documents étudient et évaluent les effets du projet sur l’environnement, et émettent des recommandations objectives quant à ce projet."

La prochaine permanence à la maison communale de Braine-le-Château s’inscrit dans le cadre de la consultation publique en cours. Du côté d’Élia, on espère une décision finale sur la demande de permis à la fin de cette année, pour un chantier qui pourrait commencer début 2023 et se terminer au début de 2024.