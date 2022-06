L’ouvrier hennuyer blessé à Braine-l’Alleud a été transféré à l’hôpital des grands brûlés

L’accident est survenu mercredi, peu avant 14h45, à proximité de la chaussée de Mont-Saint-Jean. Un entrepreneur et son ouvrier travaillaient à la rénovation d’une façade du collège Cardinal Mercier. Ce dernier, un pensionné né en 1957 et domicilié à Châtelet, se trouvait à côté d’une pompe à eau lorsque, pour une raison indéterminée, celle-ci a explosé. L’homme a été brûlé au second degré et transféré à l’hôpital militaire à Neder-Over-Heembeek. Ses jours ne sont pas en danger et son état était stable jeudi matin.