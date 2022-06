Braine-l’Alleud: séance d’info, le mardi 28 juin, pour mieux connaître le photovoltaïque

La Commune de Braine-l’Alleud, qui elle-même mise sur le photovoltaïque pour l’avenir en développant de grands projets en la matière, est consciente qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Comme elle l’avait fait il y a quelques semaines avec une soirée consacrée aux primes qu’elle octroie désormais pour financer les audits énergétiques, elle proposera, le mardi 28 juin prochain, une séance d’information publique consacrée aux installations photovoltaïques.

Entièrement gratuite, cette soirée se déroulera à partir de 18h30 (la fin est prévue vers 20h) dans les locaux de l’académie de musique, à la rue du Château. La volonté est de délivrer une information concrète, pratique et la plus objective possible. L’idée n’est pas de calculer sur place les rendements par mètre carré de panneaux en fonction de l’orientation du toit, mais de donner des informations générales permettant à chacun de bien comprendre les enjeux, ce que pourrait réserver l’avenir en matière d’énergie, et par où commencer si on veut se lancer dans un projet de placement de panneaux.

"On entend souvent que suite à l’arrêt du système des certificats verts pour les particuliers, cela ne vaut plus la peine d’installer des panneaux photovoltaïques chez soi , explique l’échevin de l’Environnement, Henri Detandt. Ce n’est si simple. Il faut prendre en compte l’évolution des tarifs de l’électricité, le rendement des panneaux dont les performances évoluent aussi alors qu’ils coûtent par ailleurs moins cher qu’avant, ou encore l’arrivée des voitures électriques et du chauffage via des pompes à chaleur, lesquelles fonctionnent à l’électricité…"

Bref, la Commune veut que les citoyens réfléchissent sur le sujet en connaissance de cause. Après les grandes vacances, d’autres soirées du genre, par exemple sur les alternatives au chauffage à mazout, seront également organisées.