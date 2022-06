Six mois et quatre mois de prison pour un passage à tabac sur le quai de la gare de Braine-l’Alleud

D’après ses dires, son téléphone portable est tombé par terre, et un des deux gaillards l’a ramassé. Le duo en réalité, ne s’est pas attardé puisqu’il fallait rejoindre la gare au plus vite. Mais alors qu’ils attendaient sur le quai, ils ont été entourés par plusieurs jeunes, dont Hamza F., qui est déjà particulièrement connu de la police locale et des autorités judiciaires.

Les deux Roumains ont été frappés, se sont retrouvés par terre, et les coups ont continué à pleuvoir. Ce qui n’a pas empêché Hamza et sa copine de prétendre qu’ils étaient les victimes des faits lorsque les policiers sont arrivés sur place.

Les images des caméras filmant le quai n° 1 montrent pourtant le Brainois porter un coup de poing, deux autres encore, et un coup de pied une fois que les victimes sont au sol.

«Je n’ai pas réfléchi avec ma tête»

Sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, il a expliqué qu’il voulait juste récupérer son téléphone, et que des jeunes – qu’il ne connaît pas, bien entendu – l’ont aidé à "mettre la pression" .

Pourquoi ne pas avoir appelé la police? "Ils allaient monter dans le train , a-t-il objecté. Soit je récupérais le téléphone moi-même, soit ils partaient. Je n’avais pas le choix. Mais c’est vrai que je n’ai pas réfléchi avec ma tête."

Le lendemain non plus, lorsqu’il a insulté l’agent qui l’a entendu et qu’il lui a annoncé que de toute façon, pour des faits pareils, il ne risquait rien. "C’était pour rire" , a-t-il prétendu à l’audience.

Sur les images, les policiers ont aussi reconnu FaridA. mais lorsqu’il a été auditionné, il a affirmé qu’il ne se souvenait de rien. Et il n’est pas venu s’expliquer devant la justice.

Six mois de prison ferme, et une amende pour les outrages aux policiers

Le jugement qui vient de tomber condamne HamzaF. à six mois d’emprisonnement ferme, plus huit jours et une amende de 240€ pour les outrages aux policiers.

De son côté, Farid A. écope par défaut de quatre mois de prison ainsi que d’une amende de 200€.