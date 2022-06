Champ de bataille de Waterloo: les reconstitutions de ce week-end sont vraiment très attendues

C’est parti pour un week-end de reconstitution sur le champ de bataille. Vendredi au pied de la Butte du Lion, Napoléon a serré la main au duc de Wellington et au feld-marechal Blücher, pendant que les bivouacs qui accueilleront ce samedi et ce dimanche plus de 2000 reconstitueurs étaient en cours de montage du côté de la ferme d’Hougoumont et du dernier quartier général de Napoléon.