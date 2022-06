La Place Gourmande et les foodtrucks reviennent dès le 17 juin à Braine-l'Alleud

Voilà donc une idée qui était partie pour durer… sauf que la pandémie est passée par là en 2020 et 2021, rendant impensable les rassemblements trop importants et la consommation de nourriture dans l’espace public.

La situation s’arrange enfin et le retour de la Place gourmande est aujourd’hui confirmé: ce sera à partir du 17 juin et jusqu’au 16 septembre, sur la place du Môle, chaque vendredi de 17h à 23h. On y retrouvera lors de chaque édition cinq foodtrucks dédiés à la nourriture, plus un ou deux pour les boissons. Des animations seront également prévues sur place mais il n’y aura plus de bar, afin d’encourager les consommateurs à acheter dans les foodtrucks présents ou dans les établissements des alentours.

Pour l’animation, on retrouvera es associations locales, un DJ, de la salsa… De quoi rappeler ce qui se passe dans la cité des Aclots, avec les rendez-vous fixés chaque mercredi par Nivelles Village au pied de la collégiale? "Non, ce n’est pas du tout la même chose, se défend Laurent Lonay, une des chevilles ouvrières de la Place gourmande. Nous sommes seulement deux organisateurs et l’idée est de proposer à Braine un événement bon enfant, limité à cette place du Môle, relativement étroite. L’objectif n’est pas d’attirer une énorme foule: si nous avons 300 personnes par soirée, on sera déjà fort satisfaits. Si nous avions voulu nous mettre sur la Grand-Place Baudouin 1er, il aurait fallu davantage de foodtrucks, un podium, être sûr d’attirer beaucoup de monde… Ce n’est pas cela que nous cherchons, on mise surtout sur l’ambiance conviviale."

Si Laurent Lonay est actuellement vice-président de l’association des commerçants brainois, ce n’est pas avec cette casquette qu’il organise la Place gourmande aux côtés de l’exploitante du foodtruck local, le Camion à pois. Mais cela ne l’empêche pas de penser aux retombées de l’événement pour les commerces du centre-ville, et il a d’ailleurs été convenu que certains magasins de la place du Môle ou des rues les plus proches resteront ouverts plus tard, les vendredis en soirée.