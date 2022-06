La liaison N5-Piraumont déjà très contestée par les riverains

Pour le SPW Mobilité, l’objectif est de soulager Lillois de son important trafic de transit et d’éviter d’autres points de congestion du côté de Mont-Saint-Jean, où passent les automobilistes qui circulent sur la N5 pour revenir vers Braine-l’Alleud, depuis la fermeture de la route du Lion. Une liaison plus directe permettrait aussi de desservir la future halte RER, et de rediriger le trafic important sur des axes plus adaptés, c’est-à-dire la N5 et le ring 0.

Voilà pour l’intention. Concrètement, l’idée est de créer une route à trois bandes – pour aménager des zones de dépassement – sur un peu plus de 2 km, et dont certains carrefours seraient réglés par des feux. La sortie ne se ferait pas sur le rond-point de Piraumont mais de manière un peu décalée, et les entrée et sortie du parc à conteneurs seraient revues.

C’est peu dire que les riverains, mercredi soir, se sont montrés peu convaincus. Même s’il a été précisé par les responsables du SPW qu’il ne s’agissait à ce stade que d’une esquisse, que les résultats de l’étude d’incidences pourraient changer peut-être fondamentalement les plans, et que les remarques des citoyens seraient prises en compte. "Une pièce à casser" , a résumé le SPW.

Des préoccupations écologiques

Mais le public, lui, a déjà bien cassé le projet. Une "aberration à l’heure où il est question de diminuer le trafic automobile" , ont fait remarquer plusieurs citoyens. Pas de prise en compte de l’environnement, ont râlé d’autres. Pourquoi utiliser de bonnes terres pour une nouvelle route alors qu’on peut améliorer la mobilité sur le réseau existant, ou passer par le chemin de la Maison du Roy, se sont encore demandé plusieurs intervenants.

Le SPW a évoqué des études de trafic, des projections, des contraintes techniques. Mais on sent poindre la saga à rebondissements…