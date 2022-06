Le champ de bataille de Waterloo attend 13000 personnes pour la plus grande reconstitution depuis 2015

Environ 2000 reconstitueurs venus de toute l’Europe – mais certains font même le déplacement depuis l’Australie! – rejoueront sur place certaines scènes de la bataille qui a opposé le 18 juin 1815 les troupes de Napoléon aux Alliés.

Un grand spectacle, donc, prévu samedi à 20h et dimanche à partir de 10h30.

Depuis des semaines, les réunions s’enchaînent pour régler les détails d’organisation, plancher sur la sécurité et la mobilité. C’est que les tribunes qui ont été montées dans les champs face à la Butte sont conçues pour accueillir 6000 personnes par spectacle.

Il reste des places pour samedi soir et pour dimanche matin

"Nous attendons environ 13000 personnes sur le week-end , confirme Marine Cailliau, porte-parole du Mémorial de la bataille qui organise l’événement aux côtés de la Province. Pour l’instant, il reste des places disponibles pour samedi soir et dimanche matin. Comme pour beaucoup d’événements ces derniers temps, on observe que le public attend la dernière minute pour réserver. Il y a une possibilité d’assister aux reconstitutions hors tribune mais forcément, la visibilité sur les combats sera beaucoup moins bonne…"

Important à savoir en ce qui concerne la mobilité: de grands parkings sont prévus dans les prairies aux alentours et la réservation d’un ticket pour la reconstitution correspond à un emplacement pour se stationner.

Pour la première fois, le «grand quartier général» de l’Empereur

Si les deux reconstitutions sont des temps forts du week-end, d’autres rendez-vous sont fixés et durant les deux jours. Les visiteurs pourront passer dans les bivouacs et échanger avec les reconstitueurs logeant soit au Dernier QG de Napoléon à Vieux-Genappe pour les Français, soit à la ferme d’Hougoumont pour les Alliés.

Parmi les tentes de toile installées comme à l’époque, on apprendra comment les soldats en campagne se nourrissaient, s’entraînaient au maniement des armes, s’occupaient entre deux exercices… Diverses animations sont prévues. Ainsi, au Dernier QG, on verra la tente de l’Empereur en personne – lire ci-dessous – et pour la première fois, son "grand quartier général": l’état-major du maréchal Soult et celui du maréchal Ney seront également établis sur le même site.

On pourra par exemple assister à des repas, et différentes démonstrations sont prévues sur le site comme des soins prodigués aux blessés, la lecture de cartes, des manœuvres avec tirs…

Navette gratuite et «village civil»

Une navette gratuite est prévue durant les heures d’ouverture des bivouacs pour relier le dernier QG à la ferme d’Hougoumont et à la butte du Lion.

Pour la première fois également, un "village civil" sera monté près de la butte du Lion: des artisans belges et français y présenteront divers métiers anciens et des savoir-faire oubliés.