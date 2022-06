Braine-l’Alleud: la Brasserie de la Piscine est ouverte

Initialement, les responsables espéraient rouvrir au début du mois de mai. Mais relancer les contrats avec les fournisseurs, constituer une nouvelle équipe, compléter l’équipement et notamment la cuisine – le but était d’offrir aussi des plats simples de type "brasserie" – a été un peu plus long que prévu.

C’est fait aujourd’hui: vendredi, la "Brasserie de la Piscine", puisque c’est son nouveau nom, était ouverte au public et la belle terrasse donnant sur les pelouses du parc du Paradis attendait les premiers consommateurs.