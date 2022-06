Controverse sur le prêt du matériel communal

Avant la pandémie, les débats avaient été vifs à propos des tarifs imposés aux associations pour la mise à disposition de tables, chaises et autres tonnelles. Pour soutenir l’associatif dans le cadre de la relance post-Covid, ce règlement avait été suspendu. Il est à nouveau en vigueur et d’après IB, un flou règne sur de possibles exonérations. Certaines associations ne paient rien parce qu’elles s’inscrivent dans une sorte de sponsoring communal, d’autres paient plein tarif, ou renoncent vu les montants demandés.

Pour Olivier Vanham, ce partenariat possible avec la Commune est une porte ouverte à l’arbitraire. Il a dès lors demandé que le règlement soit complété, et que des règles claires soient établies.

Le collège conteste cette vision des choses. Le bourgmestre, Vincent Scourneau, a réexpliqué la logique: la mise à disposition du matériel coûte des dizaines de milliers d’euros alors que la Commune n’est pas obligée de proposer ce service. Pour responsabiliser les associations, il a été décidé que les demandes devraient être faites 30 jours à l’avance, et un tarif a été fixé.

Mais les associations ne paient pas si elles organisent leur manifestation en partenariat avec la Commune. Elles décident de la forme de partenariat: il s’agit souvent d’une visibilité communale, de la possibilité d’installer un stand de la Commune sur place…

La Commune devient ainsi co-organisateur, et peut au passage voir si ce qui est demandé n’est pas excessif au regard de l’ampleur de la manifestation.

Le principe est donc de demander dans les temps et dans les formes, la Commune accorde le matériel s’il est disponible. Et si l’association le souhaite, elle peut proposer un partenariat. Sinon, elle obtient le matériel et paie le tarif prévu dans le règlement.

"C’est très dérangeant, d’accorder ou pas un partenariat quand on est un pouvoir public" , a commenté Olivier Vanham.

Réplique de Geoffroy Matagne, échevin des Associations: "Vous dénoncez des choses qui n’existent pas! Vous voyez le mal où il n’y en a pas: donnez-nous un exemple de refus de partenariat… Il n’y en a pas!"