Braine-l’Alleud: pas d’immeuble à appartements à la rue Bayard

Une société immobilière bruxelloise voulait raser ce bâtiment pour construire un immeuble neuf, au même endroit, et ainsi proposer seize appartements. La levée de boucliers dans le quartier avait conduit le promoteur à revoir sa copie, puis à redéposer une nouvelle demande de permis. Le principe était toujours de démolir, mais le nouvel immeuble envisagé était moins haut d’un étage que dans la première version des plans. Tout en comportant toujours le même nombre de logements.

Une «belle habitation néoclassique»

Au début du mois de janvier dernier, alors que le collège communal avait émis un avis défavorable sur le projet, le fonctionnaire délégué a refusé le permis sollicité par le promoteur. Ce dernier a introduit en février 2022 un recours auprès du gouvernement wallon. Qui vient de trancher, et confirme de manière très claire la décision de refus de permis.

L’arrêté régional, signé par le ministre Borsus, confirme que la "belle habitation néoclassique construite en 1868" , tout comme son annexe, est reprise pour sa qualité architecturale à l’inventaire du patrimoine immobilier et culturel. Il relève aussi que la demande s’écarte du schéma de développement communal, le centre historique de Braine-l’Alleud n’ayant pas vocation à être densifié en dehors des "dents creuses".

«Nette rupture»

De plus, le gabarit de l’immeuble envisagé, bien que revu à la baisse par le promoteur dans sa deuxième demande, reste un "rez + 3" qui n’est pas en harmonie avec le profil général du bâti existant. La Région parle même à ce sujet de "nette rupture" , laissant peu d’espoir pour de futurs projets d’un tel gabarit à cet endroit.

Et elle enfonce le clou à propos de l’abattage d’un tilleul argenté poussant sur le site, et qui a le statut d’arbre remarquable. Le promoteur espérait pouvoir couper cet arbre pour faire place à une aire de stationnement mais la Région estime qu’il s’agit d’un "arbre repère" qui participe à la qualité de l’espace rue, et mérite donc d’être préservé.

L’avis défavorable rendu par l’Agence wallonne du patrimoine dans le cadre de l’enquête publique, confirmé par celui de la Commission royale des monuments et site, est également repris dans la décision.

«Rien ne justifie la démolition de ce bâtiment»

"Rien ne justifie la démolition de ce bâtiment important dans l’histoire du centre historique de l’entité , indique encore l’autorité de recours. Un arbre remarquable est également abattu pour réaliser un parking. Le projet ne témoigne d’aucun souci d’une approche respectueuse du site et de ses caractéristiques."

La motivation est plutôt cinglante, mais le promoteur dispose encore d’un recours, s’il veut contester devant le Conseil d’État cette décision régionale.