Braine-l’Alleud: 100 heures de travail pour 50 grammes de cannabis

Mais le 4 mars dernier, le conducteur du véhicule, âgé de 20 ans et habitant à Braine-l’Alleud, a été à nouveau interpellé. Toujours en compagnie d’autres jeunes mais cette fois sur le parking d’un magasin qui était fermé. Le même mineur qu’un an plus tôt se trouvait à bord de la voiture du Brainois et une odeur de cannabis émanait de l’habitacle.

Et pour cause: le mineur avait sur lui 17 grammes de cannabis, le conducteur 10 grammes planqués manifestement à la va-vite dans son caleçon, une balance de précision et une effriteuse. Une fouille plus approfondie a permis aux agents de saisir 20 grammes supplémentaires dans la voiture. En tout, près de 50 grammes de stupéfiants, donc, ce qui laissait penser qu’on était bien au-delà d’une simple consommation.

«La justice est intervenue au bon moment»

Aux enquêteurs, le jeune Brainois a expliqué qu’il achetait environ 100 grammes par mois, qu’il en consommait 50 et revendait le solde pour "amortir" le prix de sa consommation personnelle.

Il s’est retrouvé pour cela sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel et la présidente lui a demandé où il se procurait de telles quantités. "Je préfère ne pas le dire, par peur des problèmes" , a-t-il répondu en affirmant qu’il regrettait ce qui s’était passé, et qu’il avait à présent arrêté toute consommation.

"La justice est intervenue au bon moment , a plaidé l’avocat de la défense. Il a passé la nuit au poste de police et se retrouve aujourd’hui devant le tribunal: cela lui servira de leçon. Mon client travaille, il est courageux et gagne sa vie à 20 ans. Les ventes n’étaient pas très importantes, c’est terminé et il ne consomme plus depuis son interpellation."

100 heures de travail

Le jugement condamne le jeune Brainois à une peine de 100heures de travail, qui sera remplacée par dix mois d’emprisonnement en cas d’inexécution. Un montant de 600€ lui est également confisqué.