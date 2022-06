Plus de 2 millions d'euros pour une piste cyclable entre Lillois et Ophain

L’idée est de passer par la rue de Lillois et la rue du Berger: les trottoirs et accotements y sont larges, et permettent donc assez facilement ce genre d’aménagement. La nouvelle piste permettra de compléter le réseau cyclable tissé depuis quelques années sur le territoire communal et de relier les villages au centre de Braine-l’Alleud.

Sur le fond, l’opposition Écolo s’est dite en accord avec le projet. Par contre, le montant a fait sursauter les Verts brainois. D’après les chiffres dont dispose Aurélie Maréchal, le coût moyen pour construire une piste cyclable est d’environ 200000 euros par kilomètre. Dans le dossier élaboré par le collège, on est à cinq fois ce montant puisqu’il est question de 2,4 millions d’euros pour environ 2,4 kilomètres… "C’est l’entièreté du subside qui sera happé par ce seul projet, a déploré la conseillère écolo. Pourquoi n’avez pas prévu la piste cyclable de la chaussée d’Alsemberg dans le plan d’investissement Wallonie cyclable? Je sais que vous espérez qu’elle soit reprise dans les “autoroutes cyclables”, mais ça ne semble pas être le choix de la Région wallonne et vous en avez été informés…"

Pour l’échevin de la mobilité Henri Detandt, la Commune a dû composer avec les délais extrêmement serrés fixés par la Région pour recevoir les dossiers éligibles à des subsides dans le cadre de ce plan cyclable. Quant au chiffre de 200000 euros par kilomètre mis en avant par l’opposition, il semble très faible et l’échevin s’est demandé s’il ne prenait pas en compte uniquement la couche de surface à poser…

«Bien plus qu’une piste cyclable»

"Ici, nous ne nous limitons pas à une piste cyclable: on fait de la réhabilitation urbaine, a précisé Henri Detandt. Nous construisons de nouveaux trottoirs pour les piétons, on réalise des zones de parking en linkers pour mieux structurer l’espace, on plante des arbres… Nous avons aussi prévu un rond-point au croisement de la rue de Lillois et de la rue Motte des Bergers. Et il ne faut pas oublier de prendre en compte l’augmentation du prix des matériaux…"

En ce qui concerne le projet de la chaussée d’Alsemberg, il porterait le total de l’investissement à quatre millions d’euros. Cela devenait financièrement trop important et de toute façon, les délais pour rentrer les dossiers complets à la Région wallonne sont trop courts pour élaborer un deuxième cahier des charges en bonne et due forme.

"Et effectivement, on continue à espérer qu’un jour, en haut lieu, on se rende à l’évidence et on considère que la chaussée d’Alsemberg fait partie des axes principaux vers Bruxelles, ceux que nos aïeux avaient choisis" , a conclu l’échevin des travaux.