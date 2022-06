Centre culturel de Braine-l’Alleud: «L’adoption des nouveaux statuts est un préalable» martèle le bourgmestre Vincent Scourneau

La ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle, a précisé que la Commune devrait continuer à exécuter le contrat-programme, qui court jusqu’en 2024.

"Entre-temps, on a commencé à travailler à une solution qui pourrait répondre à votre inquiétude sur la bonne utilisation des deniers publics , a précisé Corentin Roulin en s’adressant au bourgmestre, Vincent Scourneau. Il y a des propositions de modifications des statuts, présentées en assemblée générale le 19 mai. Un projet interne pour la mise en conformité avec le code des sociétés, et un projet du collège. Il faut parvenir à un texte équilibré. Actuellement, la proposition communale ne remporte pas l’adhésion et on n’a pas avancé…"

Assemblée générale le 23 juin

Pour le conseiller Écolo, si la volonté de la Commune est de poursuivre l’aventure avec le centre culturel, il faut que les deux parties retravaillent ensemble cette proposition de nouveaux statuts. Sans traîner: l’assemblée générale qui devra voter sur la question est prévue le 23 juin et tout doit être prêt quinze jours avant.

"Il faut discuter sur les statuts, débloquer la procédure de recrutement d’une nouvelle direction, et signer l’avenant pour la prolongation du contrat-programme en 2025 , a avancé Corentin Roulin. Ces trois éléments permettraient de retrouver la sérénité. Êtes-vous prêts à sortir de la crise de cette manière?"

La principale pierre d’achoppement dans les statuts proposés par le collège est la possibilité, pour les administrateurs de la chambre publique, de s’opposer à l’arrivée de certains membres représentant les associations dans la chambre privée. Pour Corentin Roulin, c’est inacceptable.

Le maïeur brainois, lui, a fait observer que les responsables du secteur culturel en Fédération Wallonie-Bruxelles n’avaient pas émis d’objections au texte, qui leur a pourtant été soumis.

Le collège répète ses exigences

"Ce n’est plus un dossier culturel, c’est un dossier politique , a commenté Vincent Scourneau. Chacun a ses prétentions politiques et les nôtres concernent la gouvernance. Pour nous, ces nouveaux statuts peuvent être adoptés mais pas que pour nous: le premier fonctionnaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles dit qu’il n’a pas d’objection. Si au sommet de la Culture, on nous dit que ça va et que du côté de la base brainoise, ça ne va pas, il y a un souci."

Le collège a dès lors répété ses exigences: l’adoption des nouveaux statuts est un préalable à toute discussion sur la suite. En cas de refus, on ira vers une résolution judiciaire du contrat-programme. Le point sera d’ailleurs fixé à l’ordre du jour du conseil communal de la fin juin…