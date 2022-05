Braine-l’Alleud: la«Brasserie de la piscine» rouvrira en juin

Manifestement, cela n’a pas été aussi rapide que prévu. Ce week-end, à l’occasion des Special Olympics, les lieux ont rouvert mais il s’agissait de permettre aux athlètes de se restaurer à deux pas des couloirs de nage. Pour le grand public, l’endroit n’est toujours pas accessible.

Cela ne saurait tarder, selon l’échevin des Sports et président de la RCA, Geoffroy Matagne. Cette petite ouverture durant un long week-end a permis aux personnes déjà engagées par la RCA de se familiariser aux lieux alors que du matériel doit encore arriver, notamment deux frigos et la nouvelle vaisselle.

Engager environ huit équivalents temps plein

La Régie a aussi désigné ses futurs fournisseurs, via un processus assez complexe mais qui est aujourd’hui bouclé. Il reste encore quelques personnes à trouver, puisque l’endroit ouvrira tous les jours, de 11h à 23h: cela nécessite de constituer deux équipes qui se relayeront, plus quelques "suppléants". Il faut donc engager environ huit équivalents temps plein, qui seront aussi renforcés par des étudiants.

"On pourrait déjà ouvrir mais ce ne serait pas tous les jours, ou pas toute la journée , indique Geoffroy Matagne. On a donc fait le choix d’attendre pour lancer directement l’activité complète. Je pense qu’on pourra le faire à la mi-juin. L’idée est bien que ce soit la Régie communale autonome qui gère. Ce sera plus facile, puisqu’on est chez nous, de collaborer avec les clubs, les organisateurs de stage, ou la commune lors de certains événements. L’exemple type, ce sont les Special Olympics: la plupart des athlètes sont venus avec leur casse-croûte, cela n’aurait pas été très bien vu par un indépendant…"

Boulettes, steak, poisson, pâtes…

N’empêche, l’objectif reste de gérer les lieux comme une entreprise, qui doit réaliser un chiffre d’affaires. Les lieux vont aussi changer de nom. Auparavant baptisée Le Fair Play , la cafétéria deviendra officiellement La Brasserie de la piscine . On y proposera des plats simples: boulettes, steak, poisson, pâtes…

Pour évaluer avec un peu de recul ce nouveau mode de gestion à mettre en œuvre dans les prochaines semaines, la RCA fera le point en fin d’année.