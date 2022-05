Arrosoirs et cailloux pour exiger la survie du centre culturel de Braine-l’Alleud

Ce samedi, c’est en réalité le collectif Accolades, un groupement de citoyens constitué pour exiger la survie du centre culturel brainois , qui a pris le relais en organisant un rassemblement au départ de la Maison du Peuple. Du côté du centre culturel, on affirme s’y être pris trop tard pour faire une demande officielle de défiler dans l’espace public. Mais on sait aussi que le conseil d’administration du centre, la semaine dernière, s’est opposé à l’utilisation des locaux (communaux) de l’ASBL pour mener cette action.

Les choses ne se sont donc pas tout à fait déroulées comme prévu mais environ 120 personnes avaient répondu à l’appel du collectif, samedi après-midi. Vêtues de noir, elles portaient pour la plupart des tee-shirts arborant le slogan "Mourir à 50 ans, c’est trop tôt", en référence aux menaces qui pèsent sur le centre si la commune cesse son financement en 2023.

Christian Merveille parmi les participants

On retrouvait parmi les participants des artistes, des citoyens, quelques membres du conseil d’administration ouvertement opposés à la position communale, ainsi que des membres des partis de l’opposition brainoise.

"Nous avons trouvé asile politique à la Maison du Peuple, a plaisanté sur place le chanteur Christian Merveille, au nom du collectif Accolades. À l’occasion de questions parlementaires sur le sujet , la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, a annoncé que le contrat-programme devra être mené à son terme. On prend acte, on reste très vigilant pour qu’il puisse être concrétisé par l’équipe du centre culturel, en toute sérénité et en toute autonomie. Le centre a besoin de chacun d’entre nous pour continuer son travail."

Il n’a pas vraiment été question, dans les discours de samedi, de l’audit externe qui s’est penché sur la gestion du centre culturel brainois et a poussé la commune à transmettre ces documents au parquet du Brabant wallon. Ni de l’instruction judiciaire que celui-ci a décidé d’ouvrir…

Mais l’idée n’était manifestement pas non plus d’attiser le conflit avec la Commune. Les participants avaient symboliquement amené des arrosoirs et des cailloux, et ces derniers ont été placés sur un appui de fenêtre du centre culturel.

"Des cailloux pour ne pas se perdre et pour retrouver le chemin du dialogue, a indiqué Christian Merveille. Ces cailloux resteront là, c’est un gage que nous restons aux côtés du centre culturel."

L’arrosoir, on l’aura compris, devait servir à "fertiliser la ville" avec une dose de culture revigorante. "Mais pour Accolades, a aussi précisé sur place Chrisitan Merveille, il s’agissait aussi de mettre non pas de l’huile, mais de l’eau sur le feu."

L’heure serait-elle bientôt à l’apaisement?