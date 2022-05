Ce message est affiché depuis quelques jours sur les arrêts du bus communal qui relie en journée certains points d’intérêt brainois (administration communale, piscine, hôpital…) et les villages d’Ophain Bois-Seigneur-Isaac et Lillois. Jeudi dernier, le chauffeur habituel du Proxibus étant en congé, il était remplacé par une personne qui prendra prochainement sa retraite. Et ce remplaçant, choqué suite à une altercation dans le bus, est désormais en arrêt maladie.

Aucune plainte déposée à la police

À la connaissance de la Commune, aucune plainte n’a été déposée à la police, en tout cas à ce stade. Le résultat, en tout cas, c’est que ce service public gratuit est interrompu, faute de chauffeur. Il ne reprendra qu’après le pont de l’Ascension. D’après les comptages effectués, environ cent voyageurs montent chaque jour dans le Proxibus brainois.

Si le service est gratuit pour les utilisateurs, il ne l’est pas pour la commune. "Cela nous coûte environ 100000€ par an , indique l’échevin de la Mobilité, Henri Detandt. Parce que la Commune doit assumer le prix du carburant, le salaire du chauffeur, la location du véhicule aux TEC, certaines pannes… Cela fait des mois que nous cherchons un deuxième, voire un troisième chauffeur mais nous ne trouvons pas. Nous nous sommes adressés au TEC Brabant wallon, où on nous a répondu qu’eux-mêmes cherchent actuellement 70 chauffeurs!"

Dans ces conditions, il était impossible de continuer à assurer le service local, la Commune ayant été prise de court par l’incident de la semaine dernière.

D’autres pistes explorées sans succès

D’autres pistes ont été explorées, notamment un contact avec une société privée. Mais là aussi, la pénurie de chauffeurs de bus est réelle.

En faisant ces recherches, la Commune a d’ailleurs appris que d’autres entités ont externalisé leur service Proxibus. Mais c’est difficile à concilier avec la gratuité que Braine-l’Alleud veut maintenir pour que le service reste attractif. La voie d’un appel interne à l’administration communale a également été explorée mais sans succès pour l’instant.

Évidemment, si désormais le comportement de certains passagers – mais la ligne Proxibus n’est pas du tout dangereuse – contribue à décourager les chauffeurs, le problème de recrutement qui existait déjà ne risque pas de se régler…