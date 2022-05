Relais pour la vie à Braine-l'Alleud : un bilan financier mitigé

À l’heure du premier bilan, dimanche en début de soirée, les organisateurs se montraient assez mitigés. L’émotion et la solidarité étaient bien présentes sur la piste du stade et aux alentours. Pas de souci non plus au niveau organisationnel, et l’ambiance sur place était très bonne. Mais après deux ans d’interruption imposée par la crise sanitaire, il n’est manifestement pas facile de remobiliser le public et il y avait nettement moins de monde sur le site que lors des éditions 2019 et ultérieures.

"On avait déjà enregistré une baisse du nombre d’inscriptions pour les équipes et au niveau de l’affluence, je pense qu’on est revenu cette année au niveau de la première édition, peut-être même un peu moins, confirmait dimanche soir l’échevine de la Santé, Chantal Versmissen. Il y a peut-être encore un peu de peur des rassemblements, après avoir demandé durant deux ans aux gens d’être prudents et de garder les distances. Ou des habitudes qui se sont perdues. C’est un peu triste, même si ceux qui ont fait le déplacement étaient vraiment motivés par la cause et qu’il y avait une très belle ambiance."

Le Relais pour la Vie, dont Braine-l’Alleud était la première organisatrice en Belgique en collaboration avec la Fondation contre le cancer, n’est tout de même pas un flop: le compteur en fin d’édition affichait un montant de 47000 euros. Ce qui n’est vraiment pas un montant négligeable, même si on est très loin des 133459 euros de 2019.

Mais il ne s’agit pas d’un chiffre définitif: le compte bancaire du Relais pour la Vie brainois est toujours ouvert pour accueillir les dons de ceux qui n’auraient pas pu venir ce week-end au stade, ou voudraient verser un montant supplémentaire. Des activités sont également organisées tout au long de l’année par les bénévoles, afin de continuer la récolte de dons pour la Fondation contre le cancer.