Cour d’assises de Liège: La défense de Terri Hoyoux affirme que le meurtre n’est pas lié au vol

Selon les avocats de la défense de Terri Hoyoux, une distinction doit être réalisée au niveau de la culpabilité au sujet du vol et de meurtre commis par leur client au préjudice d’Anita Lekeu. Alors que le ministère public a requis une culpabilité de vol avec violences et avec la circonstance aggravante de meurtre, les avocats de la défense appellent le jury à distinguer les deux scènes reprochées à leur client. Cette distinction peut entraîner une peine plus favorable à client.

Me Colin Gilissen a soutenu lors de sa plaidoirie que Terri Hoyoux avait prévu de commettre un vol chez la victime. Il n’avait pas prévu de tuer la victime pour y parvenir et n’était pas entré armé dans la maison. C’est d’ailleurs dans l’objectif de voler qu’il s’était présenté chez la victime accompagne de Grégory Gaudin. L’avocat du principal accusé affirme que, si le vol était planifié et réfléchi, ciblant une personne naïve car gentille, le meurtre ne l’était pas du tout. Il aurait donc été commis lors d’une scène distincte du vol.

"Terri Hoyoux n’était pas venu pour tuer. Ce meurtre a été impulsif et son exécution a été complètement foireuse. Terri Hoyoux a dérapé, car il n’était pas préparé. Si le vol était prévu, le meurtre était imprévu" , a soutenu Me Colin Gilissen.

Pour Me Jean-Louis Gilissen, ce sont les reproches formulés par la victime qui ont poussé Terri Hoyoux à la tuer. "Elle lui a reproché d’être un drogué et de vivre à la rue. Il a été vexé. Il l’a tuée par plaie d’orgueil, parce qu’il a vu rouge. Il n’a pas supporté ces reproches et a voulu la faire taire" , a soutenu l’avocat.

Les avocats de Grégory Baudin, Me Sandrine Thirion et Me David Toussaint, plaident l’acquittement de leur client sur les questions liées au meurtre et aux faits de violence. Selon eux, le doute doit profiter à leur client. Les avocats affirment qu’il doit uniquement être condamné pour sa participation à un vol.

La délibération sur la culpabilité aura lieu cet après-midi. Le verdict est attendu ce mardi en fin d’après-midi.