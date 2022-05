Braine-l’Alleud: la Commune ne peut pas lâcher le Centre culturel avant 2025

Une réunion a eu lieu la semaine dernière avec le bourgmestre brainois, Vincent Scourneau (MR), et l’échevine de la Culture, Chantal Versmissen-Sollie (MR), l’administrateur général de la Culture de la FWB et le cabinet de la ministre de la Culture de la FWB, a rapporté cette dernière, ce mardi au parlement, alors qu’elle était interrogée sur le sujet par quatre parlementaires.

"Au terme de cette réunion, l’option privilégiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles reste la voie de la médiation et de la conciliation des exigences légitimes de contrôle de bonne gestion par la Commune et d’autonomie culturelle de l’association" , affirme la ministre Linard.

Une révision des statuts pourrait être envisagée, "pour autant qu’elle se fasse dans le respect de l’autonomie associative et du décret relatif aux Centres culturels" . La désignation d’un observateur du gouvernement pour assurer la médiation entre le Centre culturel et la Communes est une autre piste avancée par la ministre.

Une rupture du contrat-programme impliquerait une résolution judiciaire

La ministre Linard est aussi revenue sur l’intention annoncée par la Commune de cesser de subsidier le centre culturel: "L’intention du bourgmestre de s’orienter vers une rupture du contrat-programme qui lie jusqu’à la fin 2024 la Commune à la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province et au Centre culturel n’est pas encore confirmée par une décision du conseil communal et la rupture impliquerait en principe une résolution judiciaire du contrat. Or, si le parquet a décidé de mettre le dossier du Centre culturel à l’instruction, c’est à la justice de juger s’il y a eu infraction, et il me semble n’y a pas lieu d’anticiper ce jugement. Je n’ai en effet pas été informée d’éléments nouveaux de nature à modifier mon appréciation des risques relevés par l’audit. La Commune semble donc anticiper la décision de justice et sa rupture du partenariat culturel avec la Fédération et la Province en annonçant un nouveau projet de Maison de la culture. Ce projet serait constitué comme un service communal, sans autre subvention que le budget communal."

Nous envisagerons comment renforcer l’action culturelle dans les commmunes voisines

Puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles ne subsidierait pas une Maison de la culture brainoise, les Centres culturels voisins pourraient profiter de l’éventuelle disparition du centre culturel brainois: "Si la Commune de Braine-l’Alleud confirme sa position qui met en danger l’existence du Centre culturel, l’offre au public et la situation des professionnels qui y travaillent, nous envisagerons, à ce moment-là, comment, en ultime recours, nous pourrions travailler à renforcer l’action culturelle de proximité dans d’autres communes du bassin de vie."

Maroy : «Rien n’a été décidé»

Un brin seul à défendre la Commune de Braine-l’Alleud (et sa majorité absolue MR), le député Olivier Maroy (MR) rappelait qu’aucune décision n’avait encore été prise et que personne n’avait été licencié. Il précisait aussi que la Commune avait alerté le parquet "conformément à l’article 29 du code d’instruction criminelle" . "La justice a estimé les faits suffisamment interpellants pour ouvrir une instruction" , a ajouté le Jauchois.

Les députées Hélène Ryckmans (Écolo) et Amandine Pavet (PTB) et le député André Antoine (LE) insistaient, eux, sur l’accessibilité de la culture à tous, sur la liberté culturelle et sur le respect de la présomption d’innocence.