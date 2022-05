Assises de Liège: le Brainois Terri Hoyoux présente un risque de récidive élevé

Terri Hoyoux, un habitant de Braine-l’Alleud âgé de 26 ans, et Grégory Baudin, un Bruxellois âgé de 23 ans, sont accusés d’avoir commis un meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité. Les faits s’étaient déroulés le 25 octobre 2019 à Wanze au préjudice d’Anita Lekeu, une femme âgée de 69 ans. Les deux accusés répondent aussi d’une fraude informatique après avoir effectué des achats avec la carte de banque dérobée à la victime.

Le médecin légiste Aurélien Partoune a exposé au jury que le corps d’Anita Lekeu avait été découvert au moins 24 heures après son décès. L’autopsie avait révélé quatre types de lésions. Les premières étaient les signes d’une asphyxie par forte compression du cou ayant entraîné beaucoup de pétéchies.

Le corps de la victime présentait aussi un total de 15 plaies occasionnées par instrument piquant et tranchant au niveau de la face avant du cou. Onze de ces plaies étaient peu profondes et n’ont pas touché de zone vitale. Mais quatre d’entre elles ont été enfoncées d’estoc et ont touché des organes vitaux, comme la veine jugulaire droite, le larynx et la carotide droite et gauche. Ces deux dernières lésions ont entraîné un saignement important et létal à très court terme. Ces plaies par coups de couteau ont été portées du vivant de Mme Lekeu.

La victime présentait aussi des lésions linéaires de frottement, compatibles avec une strangulation au lien. Enfin, elle présentait des lésions contondantes au niveau du visage témoignant de heurts importants.

Selon le médecin légiste, deux mécanismes expliquent les causes du décès. Il s’agit de l’asphyxie pratiquée au niveau du cou et des plaies par instrument piquant tranchant qui ont causé une hémorragie importante.

Pas de trouble mental

Le psychiatre Anthony Schena a déterminé que Terri Hoyoux présente un risque de récidive élevé qui justifie un projet de réinsertion strict. Il ne présente pas de trouble mental, ni de trouble grave de la personnalité. Il se situe dans le registre de l’état limite, dans une frange antisociale, mais ne relève pas de la loi de défense sociale.

Le même expert a déterminé que Grégory Baudin présente un trouble de la personnalité de type antisociale. C’est un marginal qui présente un risque de récidive élevé mais qui ne relève pas de la loi de défense sociale.

La cour d’assises a ensuite enendu mercredi après-midi les témoins de moralité. L’enquête de personnalité réalisée sur Anita Lekeu a démontré qu’elle était une dame qui voulait éviter les conflits avec les gens qu’elle aimait. Elle apaisait toujours les tensions. Gentille et dévouée à sa famille, c’était aussi une femme battante et courageuse. Elle était appréciée de son voisinage.

Les témoins de moralité ont exposé que Terri Hoyoux avait interrompu sa scolarité vers l’âge de 15 ans pour travailler dans la restauration. Il était cuisinier et ses employeurs étaient contents de lui. Durant sa jeunesse, il aimait le football, le badminton, les échecs, la marche et la course à pied. De mauvaises fréquentations l’ont conduit à fumer quotidiennement du cannabis.

Terri Hoyoux se décrit comme un garçon calme, posé, patient, réfléchi, altruiste, respectueux, aimable et poli. Il se dit aussi stable, fidèle, gentil et les pieds sur terre.

Mais il est aussi connu comme voleur dans tous les endroits qu’il a fréquentés. À l’époque des faits, il vivait dans la rue. Les différents témoins l’ont décrit menteur, non violent, influençable, irréfléchi, calme, respectueux, manipulateur, doux, renfermé, rêveur, impulsif et colérique. Il pouvait aussi être indifférent et manquer d’empathie.

Le procès reprendra lundi

En raison de l’indisponibilité d’un expert en analyses ADN, le procès est suspendu jusqu’à lundi matin. Il reprendra avec l’audition de cet expert et les premières plaidoiries.