Le Brainois Olivier Vanham, conseiller provincial (LE, minorité), interrogeait le président du collège provincial, Tanguy Stuckens (MR), lors du dernier conseil.

Le conseiller craint que la Commune de Braine-l’Alleud cherche à récupérer, pour sa future Maison de la Culture, le subside provincial de 10000 € destiné au Centre culturel brainois.

"La Commune de Braine-l’Alleud va devoir trouver des fonds pour financer le fonctionnement de sa Maison de la culture et surtout compenser la perte du subside annuel de plus de 300000 € versé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (au Centre culturel), prévoit Olivier Vanham. Il y a donc fort à parier que le collège communal brainois vienne frapper à la porte du collège provincial afin de pouvoir garantir l’obtention au minimum du montant du subside annuel versé au Centre culturel. Quelle serait l’attitude du collège provincial fasse à une telle demande? Le collège provincial pourrait-il être à son corps défendant un acteur de cette mauvaise pièce? J’espère bien sûr que non."

Tanguy Stuckens a refusé de se lancer dans des spéculations: "Je n’ai pas à me prononcer sur ces hypothèses. Le collège ne peut prendre position sur des dossiers ou des demandes qu’il n’a pas reçues, ce sont des hypothèses et de spéculations hasardeuses et prématurées. Je précise toutefois que la Province soutient de très nombreux opérateurs culturels pour des événements, qu’ils soient reconnus ou non par la Fédération Wallonie-Bruxelles, financés ou non par celle-ci. Ce qui nous importe pour soutenir un projet, c’est la qualité de ce dernier et non l’identité de celui ou celle qui le porte."

«Le soutien du Brabant wallon au Centre culturel de Braine-l’Alleud n’est pas remis en question»

Pour le reste et, en particulier, concernant le débat politique brainois, le président du collège provincial n’a pas fait énormément de commentaires: "La position du collège sur ce dossier est connue. Et elle demeure inchangée. N’attendez pas de moi que je jette de l’huile sur le feu dans un dossier qui nécessite sang-froid, recul et apaisement.Tous ceux qui aujourd’hui politisent ce dossier ou tentent d’en tirer profit ne rendent pas service à la culture et au Centre culturel.Ce dossier est à l’instruction au parquet du Brabant wallon, ce qui implique un devoir de réserve évident, je n’ai donc aucun commentaire à émettre à ce sujet. Retenez simplement que, aujourd’hui, le soutien du Brabant wallon au Centre culturel de Braine-l’Alleud n’est pas remis en question."