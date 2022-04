«Une instruction est ouverte: c’est tout sauf anodin»

« J’invite les uns et les autres à faire preuve de beaucoup de prudence dans ce dossier. Le collège et l’administration communale de Braine-l’Alleud ont saisi le parquet sur base de l’article 29 du code d’instruction criminelle qui oblige toute autorité à dénoncer des faits qui pourraient être pénalement sanctionnés. Sur base d’un rapport indépendant, le collège et l’administration ont saisi le parquet. Une instruction est ouverte pour détournement de fonds, faux et usage de faux, violation des règles des marchés publics, prise d’intérêt illégal. C’est tout sauf anodin. Il ne suffit pas dire “50 ans, c’est trop vieux pour mourir”. Ça ne justifie pas l’illégalité. Et je ne veux préjuger de rien. Il faut faire la clarté sur le dossier avant de dire que les uns veulent la peau des autres. »