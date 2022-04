«Nous avons besoin d’une culture libre, ancrée dans l’associatif local»

« La balle est maintenant dans le camp de la majorité en place actuellement à Braine-l’Alleud. Le bourgmestre ne fait pas que dénoncer des faits. Il annonce dès maintenant la création d’une Maison de la culture qui sera beaucoup plus coûteuse et très très loin des missions d’un centre culturel. L’annonce de la fin du financement du centre culturel a fait l’effet d’une bombe dans le monde culturel du Brabant wallon et au-delà. Nous avons besoin, plus que jamais, d’une culture libre, ancrée dans le tissu associatif local. Le centre culturel a une fonction très importante qui est cadrée par le décret sur les centres culturels. Son rôle est de travailler avec et pour les citoyens, de rendre la culture accessible à tous et pour tous. »