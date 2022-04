«Le collège se précipite sans attendre le verdict de la justice»

« Le torchon brûle à grandes flammes entre le collège communal et le centre culturel. Sans respecter la présomption d’innocence des responsables du centre culturel, sans attendre le verdict de la justice, le collège se précipite et annonce la mort du centre culturel et la naissance d’une Maison de la culture. C’est incompréhensible pour ceux qui croient à l’indépendance de la justice. Faudrait-il, dès lors qu’un individu n’aurait pas respecté la loi et pour autant que les faits soient avérés, tuer l’employeur qui est le sien, tuer le service public qui l’occupe ? À ceux qui tentent vainement de défendre une politique absolutiste, je rappelle une phrase d’Albert Camus : “Tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude”. »