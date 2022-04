La saga du centre culturel de Braine-l’Alleud en débat au Parlement

La FWB cofinance, en effet, le Centre culturel de Braine-l’Alleud. Mais ce sont plutôt les relations avec la Commune de Braine-l’Alleud qui mettent l’institution en péril.

L’avenir du Centre culturel de Braine-l’Alleud est, en effet, compromis depuis que le collège communal brainois a annoncé que, suite à l’instruction judiciaire lancée à propos de la gestion du centre culturel, la Commune comptait stopper son financement de l’institution.

Sans subsides communaux, c’est l’existence même du centre culturel qui est menacée. Le collège communal a déjà fait savoir qu’il préférait mettre sur pied une Maison de la culturedont le contrôle pourra être assuré directement par la Ville.

Depuis la fuite de documents où étaient pointés, entre autres, le peu de poids politique de l’échevine de la Culture ainsi que l’autoritarisme du bourgmestre, Vincent Scourneau (MR), la confiance est rompue entre le centre culturel et le collège communal. Ce dernier a commandité un audit sur le fonctionnement du centre culturel.

Les conclusions de cet audit ont été jugées inquiétantes par le collège qui l’a transmis au parquet, lequel a ouvert une instruction.

À la suite de l’ouverture de cette instruction, le collège a donc annoncé que la Commune arrêterait de financer le centre culturel.

«Les déclarations du bourgmestre n’ont pas été entérinées par le conseil communal»

Concernant le retrait de la subvention communale, la ministre a tenu à préciser qu’il ne s’agissait actuellement que d’une annonce: "À ce jour, les déclarations du bourgmestre n’ont pas été entérinées par le conseil communal. Et donc, l’équipe est toujours en place et le conseil d’administration n’a pris aucune mesure de préavis."

Comme elle l’avait déjà fait en commission du Parlement, la ministre a relativisé la gravité des faits relevés dans l’audit commandité par la Commune: "En ce qui concerne l’audit, mes services ont fait des recommandations au centre culturel.Nous avons eu des réponses sur comment ils ont clarifié ou adapté tout ce qui concernait la gestion ou les procédures comptables suite à ces recommandations."

La ministre veut croire en une médiation

La ministre Linard veut croire que la confiance peut être restaurée entre le centre culturel et la Commune de Braine-l’Alleud: "J’ai proposé une médiation à la Commune.J’ai p+roposé de désigner un commissaire du gouvernement qui pourrait avoir cette fonction de médiateur.À ce stade, je n’ai pas encore de réponse de la Commune.Il me semble pourtant que la meilleure façon de régler ce problème, ce sera le dialogue."

Jean-Paul Wahl - Député (MR): «Une instruction est ouverte: c’est tout sauf anodin»

"J’invite les uns et les autres à faire preuve de beaucoup de prudence dans ce dossier. Le collège et l’administration communale de Braine-l’Alleud ont saisi le parquet sur base de l’article 29 du code d’instruction criminelle qui oblige toute autorité à dénoncer des faits qui pourraient être pénalement sanctionnés. Sur base d’un rapport indépendant, le collège et l’administration ont saisi le parquet.Une instruction est ouverte pour détournement de fonds, faux et usage de faux, violation des règles des marchés publics, prise d’intérêt illégal. C’est tout sauf anodin. Il ne suffit pas dire “50 ans, c’est trop vieux pour mourir”. Ça ne justifie pas l’illégalité.Et je ne veux préjuger de rien. Il faut faire la clarté sur le dossier avant de dire que les uns veulent la peau des autres."

Hélène Ryckmans - Députée (Écolo) : «Nous avons besoin d’une culture libre, ancrée dans l’associatif local»

"La balle est maintenant dans le camp de la majorité en place actuellement à Braine-l’Alleud. Le bourgmestre ne fait pas que dénoncer des faits. Il annonce dès maintenant la création d’une Maison de la culture qui sera beaucoup plus coûteuse et très très loin des missions d’un centre culturel. L’annonce de la fin du financement du centre culturel a fait l’effet d’une bombe dans le monde culturel du Brabant wallon et au-delà. Nous avons besoin, plus que jamais, d’une culture libre, ancrée dans le tissu associatif local. Le centre culturel a une fonction très importante qui est cadrée par le décret sur les centres culturels.Son rôle est de travailler avec et pour les citoyens, de rendre la culture accessible à tous et pour tous."

Dimitri Legasse - Député (PS): «Il ne s’agit pas d’une mise à mort, mais d’un assassinat»

"Il ne s’agit pas d’une mise à mort mais d’un assassinat puisqu’il y a préméditation. En réalité, le conflit dure depuis deux ans. Les arguments utilisés par le bourgmestre sont, d’une part, l’instruction en cours – il y a pourtant la présomption d’innocence sauf dans le chef du bourgmestre, par ailleurs avocat – et la rupture de confiance, que je requalifierais en non-docilité ou non-soumission. Nous comptons sur la ministre pour que la proposition de conciliation, toujours sans réponse de la part de la Commune, puisse aboutir. Le bourgmestre de Braine-l’Alleud a peut-être fait des déclarations précipitées et excessives.Je veux l’espérer. J’entends dire qu’il ne faut pas préjuger. Mais je constate que le bourgmestre de Braine-l’Alleud, lui, a déjà préjugé."

André Antoine - Député (Les Engagés): «Le collège se précipite sans attendre le verdict de la justice»

"Le torchon brûle à grandes flammes entre le collège communal et le centre culturel. Sans respecter la présomption d’innocence des responsables du centre culturel, sans attendre le verdict de la justice, le collège se précipite et annonce la mort du centre culturel et la naissance d’une Maison de la culture. C’est incompréhensible pour ceux qui croient à l’indépendance de la justice. Faudrait-il, dès lors qu’un individu n’aurait pas respecté la loi et pour autant que les faits soient avérés, tuer l’employeur qui est le sien, tuer le service public qui l’occupe? À ceux qui tentent vainement de défendre une politique absolutiste, je rappelle une phrase d’Albert Camus: “Tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude”."