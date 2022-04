En octobre 2020, lorsque la majorité brainoise s’est ouverte à DéFi, le bourgmestre, Vincent Scourneau, avait notamment donné une mission au conseiller amarante Christian Ferdinand: travailler en collaboration avec l’échevin de la Transition énergétique et du Développement durable, Henri Detandt, sur un ambitieux projet de parc photovoltaïque à aménager sur le territoire communal.

En décembre 2020, le lancement d’une enquête publique a permis de lever le voile sur ce dossier, qui s’annonçait comme un des plus important de la législature en cours: il s’agissait d’installer 37000panneaux photovoltaïques sur le site de l’ancienne sablière Sodever, et d’instaurer une collaboration avec l’entreprise UCB, preneuse de cette électricité verte pour alimenter ses installations en plein développement.

Impressionnant sur le papier mais il fallait encore concrétiser l’idée, obtenir les autorisations, sécuriser un montage financier garantissant la rentabilité du projet, lancer un marché…

"Nous avons eu des dizaines de réunions depuis deux ans: sur le plan technique, c’était un dossier extrêmement compliqué, notamment parce que c’est une première pour une Commune , indique Vincent Scourneau. Nous avons mis autour de la table le propriétaire du terrain, les responsables de l’UCB, la Région wallonne, la Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE), le Gestionnaire de réseau (GRD), le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique, le ministère des finances…"

Le permis d’urbanisme avait été accordé il y a un peu plus d’un an et il y a eu quelques rebondissements, comme la nécessité de relancer le marché de fourniture et d’installation des panneaux en décembre dernier.

Mais lundi soir, lors d’un conseil communal spécial, le collège a soumis aux élus brainois les conventions de location, de superficie et de servitudes, tout étant désormais bouclé.

Le "business plan" a également été détaillé, ainsi que le montage financier. Pour faire simple, la Commune loue le site à Sodever – pour 35000€ – et se charge de l’installation du parc photovoltaïque dont les travaux coûteront 7,4 millions d’euros.

Le contrat comprend aussi la maintenance et les assurances pour les installations, lesquelles devraient encore garder 86% de leur capacité initiale au terme de la convention conclue pour trente ans. Et pour éviter d’être considérée comme un GRD, la Commune loue le parc photovoltaïque de 37000 panneaux à UCB, qui bénéficiera de l’électricité verte produite.

400000€ de recettes nettes par an pour la Commune

On vous passe les subtilités des calculs d’amortissement, des prévisions de résultats et des charges à déduire. Le résultat concret, c’est un retour sur investissements plus qu’intéressant pour les caisses communales: en moyenne, un peu plus de 400000€ de recettes nettes par an durant toute la période d’exploitation. Soit un total, en 30 ans, de 13millions d’euros.

Alors que le programme stratégique transversal (PST) de la majorité se fixait comme objectif de produire de manière durable 10% de la consommation domestique d’électricité sur le territoire communal à la fin de législature, ce seul projet permettra de porter cette ambition à 20%.

La minorité a voté le point à l’unanimité (lire ci-dessous) et il ne reste donc plus qu’à passer les actes, puis à lancer les travaux.

Pour une concrétisation dans quel délai? Après la décision du conseil, le marché va être attribué dans les prochains jours mais vu le contexte de pénurie de matériaux, le collège ne s’est pas risqué à fixer un délai précis. L’espoir est que ce grand parc photovoltaïque soit opérationnel pour 2023.