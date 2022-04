Les nouveau-nés… courent déjà

Samedi, on en était à la 25eréception du genre, qui a en réalité eu lieu en deux phases afin d’accueillir tout le monde. C’est que l’épidémie de Covid a empêché ce type de rassemblement en 2020 et en 2021: c’est donc plus de 140 enfants qui ont été reçus dans le grand hall de l’administration. Où, proximité de la fête de Pâques oblige, ils ont été accueillis par des lapins géants et quelques surprises gourmandes.

Évidemment, avec deux ans de retard pour les plus âgés, une partie de ces "nouveau-nés" pouvaient déjà courir et s’amuser ensemble. Ils ont reçu chacun un plaid aux couleurs de la commune, et les parents se sont vus offrir un chèque de 25 euros pour réaliser des achats dans les commerces locaux.

Sur la période concernée, davantage de filles que de garçons sont nées à Braine: elles étaient 74, pour 68 garçons. Côté prénom, le "tiercé" wallon est Olivia, Emma et Mia pour les filles, et Gabriel, Arthur et Jules pour les garçons. C’est différent à Braine où pour les filles, Victoria, Alice et Camille arrivent en tête. Pour les garçons, c’est Noah, Sacha et Gabriel.

"Le nombre record de naissance date du 7 avril 2021: sept petits Brainois sont nés ce jour-là , a relevé le bourgmestre Vincent Scourneau. Neuf mois avant, on déconfinait… Ce qui a vraisemblablement eu de bons côtés!"