Le CPAS de Braine-l’Alleud octroie des aides «carburant»: une première en Wallonie

Tous les automobilistes le savent, dans le contexte actuel, passer à la pompe fait très mal au portefeuille. Au point que pour certains, c’est devenu un vrai "piège à l’emploi": lorsque la rémunération est assez faible – travail à temps partiel, stages non ou faiblement rémunérés, fonctions à salaire très bas – et que le nombre de kilomètres à parcourir est important, les personnes concernées en viennent à se demander s’il ne vaut pas mieux rester chez elles. Idem pour les bénévoles dont les activités impliquent des déplacements en voiture.

Le bureau du CPAS de Braine-l’Alleud a dès lors décidé d’intervenir financièrement dans ces situations. Si des Brainois sont liés par un contrat de travail à mi-temps minimum ou peuvent justifier de leur bénévolat – et qu’ils ne bénéficient d’avantages du type "carte carburant" octroyés par leur employeur -, ils pourront bénéficier de cette mesure.

Celle-ci consiste à prendre en charge la différence entre le montant d’un euro et celui payé par litre à la pompe, à condition que ces dépenses de carburant soient équivalentes ou supérieures à 20% de la rémunération pour le mois de mars 2022. L’initiative s’applique pour mars, et sera ensuite évaluée. Pour prouver le montant de leurs dépenses, les bénéficiaires potentiels peuvent présenter des extraits de compte. Et le seuil de 20% veut dire que sur une semaine de cinq jours de travail, un jour a servi à payer le carburant.

Le CPAS, pour expliquer clairement sa décision, prend un exemple concret: "Monsieur X a perçu un salaire de 1700 euros nets pour le mois de mars 2022 et a fait 4 pleins de 50 litres de diesel à 2,078 euros le litre. Cela fait 415,60 euros de dépenses en carburant pour le mois de mars, soit 24,45% de son salaire mensuel net. Si le dossier est complet et qu’il remplit toutes les autres conditions, le CPAS lui versera une aide de 1,078 euros X 200 litres, soit 215,60 euros."

À condition de ne pas être multipropriétaire

Les personnes intéressées peuvent remplir un formulaire qui a été mis en ligne sur le site du CPAS brainois, à l’adresse https ://www.braine-lalleud.be/cpas.

Il existe quelques conditions complémentaires comme le fait, par exemple, de ne pas être multipropriétaire immobilier. Une fois le formulaire envoyé, le CPAS prendra la décision d’octroi dans les 30 jours.

"Vu le rapport que nous avons fixé entre la rémunération et les dépenses de carburant, c’est une mesure qui bénéficiera aux bas et moyens salaires, indique le président du CPAS, Pierre Lambrette. C’est assez difficile à évaluer mais on a prévu 40000 euros pour concrétiser cette aide."