Braine-l’Alleud: le Centre culturel dénonce le «putsch prémédité» du collège communal

Ce jeudi, l’équipe du Centre culturel organisait une conférence de presse pour réagir à cette nouvelle. Elle a détaillé notamment le financement de l’institution: annuellement, la Commune apporte environ 480000€ pour faire fonctionner le Centre culturel, tandis que la Fédération Wallonie-Bruxelles fournit 313000€, que des aides à l’emploi sont obtenues pour 89000€, et que la Province complète le budget avec 23700€.

Autant dire qu’avec un "trou" de près de 500000€ dans le prochain budget, la survie est loin d’être garantie… Alors que la programmation de la prochaine saison était pratiquement bouclée, tout est aujourd’hui suspendu. Les activités de la saison en cours, elles, restent cependant assurées.

Pour la directrice faisant fonction, Clarisse Dumont, il est illusoire de croire que les missions du Centre culturel pourront être assumées par la future "Maison de la culture". Parce qu’on n’y retrouvera pas la dimension de cogestion, de lieu de réflexion, de mise en réseau des associations, la dimension apolitique, ni le rôle de stimulation de la création pour les artistes.

"La Commune s’ampute d’un outil indispensable, qui fait partie de l’ADN de Braine-l’Alleud , regrette Clarisse Dumont. C’est le pivot de la politique culturelle locale, on a des craintes pour la vie culturelle brainoise…"

La directrice ff parle des "agissements" de la Commune et d’un "putsch culturel prémédité" : les conclusions de l’audit indépendant qui a été commandé par le collège sont contestées et, à suivre l’équipe, les problèmes mis en avant comme la destruction des pièces comptables n’existent pas. "Une exagération manifeste" , appuie le comptable de l’institution qui affirme que les justificatifs des dépenses existent bel et bien, et que les règles sur les marchés publics n’ont pas été violées non plus. Aucun problème, donc? Le comptable glisse tout de même que suite à l’audit, les procédures ont été améliorées.

«Il n’y a rien»

"Jusqu’à l’audit, les comptes ont toujours été votés à l’unanimité , souligne la présidente du conseil d’administration, Aurélie Étienne. Je m’étonne d’entendre aujourd’hui les administrateurs appartenant à la majorité sous-entendre qu’il y aurait des faux ou des destructions de pièces, alors qu’ils n’ont rien trouvé à redire sur les comptes 2019."

On lira ci-dessous que du côté des sept administrateurs de la majorité, on explique que le travail se faisait effectivement en confiance jusqu’à la transmission de documents internes par un membre de l’équipe, il y a un an, qui a poussé le collège à commander un audit externe. Dont les conclusions ont débouché sur une note juridique invitant le collège à déposer le dossier au parquet. Lequel vient de mettre l’affaire à l’instruction.

"Il n’y a rien, des broutilles , martèle Aurélie Étienne. Cette décision de mise à l’instruction, c’est peut-être uniquement pour avoir accès à certaines pièces. Nous sommes heureux qu’il y ait une enquête officielle, pour dire que nous n’avons rien fait. Des membres du conseil d’administration s’affichent aujourd’hui en faveur de la fermeture du Centre culturel alors qu’ils sont censés représenter l’ASBL, ça me dépasse!"