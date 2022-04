Plus de 2000 reconstitueurs annoncés les 18 et 19 juin sur le champ de bataille de Waterloo

Après ces deux années de mise entre parenthèses, la société Kléber Rossillon, qui gère le site du Mémorial de la bataille de Waterloo 1815, a confirmé ce lundi le retour des reconstitueurs au pied de la butte. Ce sera pour le week-end des 18 et 19 juin.

"C’est la première grande reconstitution, comme celles que nous organisions tous les cinq ans, qui revient depuis le bicentenaire" , confirme le président du collège provincial, Tanguy Stuckens. Bien entendu, la Province s’associe à nouveau avec Kleber Rossillon pour mettre sur pied l’événement, avec un bivouac à la ferme d’Hougoumont et un autre au dernier QG de Napoléon à Vieux-Genappe.

Plus de 2000 reconstitueurs sont annoncés pour cette édition. "Ils viennent d’un peu partout en Europe pour la grande majorité mais certains vont même faire le déplacement d’Australie , indique Marine Cailliau, la porte-parole du Mémorial 1815. Ils sont tous très motivés, après deux ans sans reconstitution d’ampleur. Le tout était de savoir si on pouvait reprendre sans trop de contraintes sanitaires et pour l’instant, tous les voyants sont au vert."

Il a été fait appel à une société événementielle et une tribune de 12000 places permettra au public d’assister aux deux reconstitutions de bataille, le samedi 18 juin à 20h et le dimanche 19 juin à 10h30. Ces temps forts sont prévus dans les prairies entre la Butte du Lion et la ferme de Mont-Saint-Jean et les réservations sont déjà ouvertes en ligne, sur le site www.batailledewaterloo.be . Le tarif varie de 15€ à 45€ selon l’endroit réservé.

Nouveauté: un village «civil»

En dehors de ces deux temps forts du week-end, comme le veut la tradition, les visiteurs pourront également passer dans les bivouacs et assister aux différentes activités auxquelles se livraient les soldats en campagne en 1815. Là, il en coûtera 12€ (c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) et des tickets combinés avec la visite du Mémorial et du musée du dernier QG sont proposés.

Les organisateurs ont prévu une petite nouveauté cette année: un village "civil" mettra à l’honneur les métiers de l’époque, pour une bonne part oubliés aujourd’hui. "Il y aura une trentaine d’artisans, dont le campement sera installé autour de la Butte du Lion , indique Marine Cailliau. On peut citer par exemple les sabotiers, les maréchaux-ferrants, les personnes qui travaillent l’osier. Ce sont des Belges et des Français, qui montreront les techniques qui étaient utilisées à l’époque et pourront expliquer leur travail au public."