Braine-l’Alleud: simples déclarations de culpabilité dans le dossier des 10 millions de cigarettes de contrebande saisies à Braine-l’Alleud

Le service des douanes a été alerté. Il a laissé s’opérer le déchargement tout en gardant l’œil sur ceux qui viendraient réceptionner la livraison. Le 3 mai 2013, Najim El O., un Tubizien de 39 ans, s’en chargea en compagnie de Nabil B., 41 ans, un habitant de Molenbeek-Saint-Jean.

Ils se rendirent à Braine-l’Alleud, plus précisément sur le site Shurgard Self Storage où ils jouèrent le rôle de déménageurs pour y installer non pas les meubles dont le nom figurait sur le bordereau établi par l’envoyeur, mais 432 cartons portant mention "cigarettes" et contenant chacun 10000 cigarettes. Les paquets étaient ornementés de signes fiscaux des Canaries.

Ils n’étaient pas au bout de leurs peines puisqu’il restait 537 cartons qu’ils véhiculèrent à Zaventem. Les douaniers entrèrent alors en action avec, pour résultat, l’arrestation des précités et une enquête qui les mena au cerveau de l’opération, NicolasN., 54ans, de Woluwe-Saint-Pierre, et son bras droit, Leonardo F., un Italien d’Anderlecht âgé de 47 ans.

Délai déraisonnable

L’audience de décembre permit à l’avocat jodoignois Dominique Léonard de dérouler le fil de cette contrebande théoriquement bien organisée, mais à l’issue que n’avaient pas prévue ses concepteurs. Il expliqua que l’État belge avait un solide préjudice à faire valoir puisque les droits d’accises avaient été éludés pour ces cigarettes illégalement entrées chez nous.

Les peines prévues pour la contrebande sont très lourdes mais, en cette période de fêtes, l’État va faire un geste en se contentant de ne pas réclamer la totalité des amendes prévues: l’État serait satisfait avec des amendes dégressives selon la part de responsabilités du quatuor, 500000€ pour le cerveau, 200000€ pour son bras droit et 100000€ pour les seconds couteaux.

Il aura fallu plus de huit ans pour que ce dossier atterrisse en correctionnelle à Nivelles où les avocats plaidèrent le délai déraisonnable mis à juger leurs clients. Ils ont été entendus: simples déclarations de culpabilité, mais confiscation des cigarettes.