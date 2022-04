Plus de mille chasseurs d’œufs en chocolat au Paradis à Braine-l’Alleud

Un succès? Presque une folie: plus de mille enfants s’étaient pré-inscrits pour participer à l’événement et la zone de chasse, plus que vaste, avait été divisée en deux secteurs pour tenir compte des différences d’âge. Celle réservée aux deux à cinq ans était "parents admis" afin de ne pas déstabiliser les petits qui auraient pu se retrouver seul au milieu de cette masse de chasseurs plus ou moins habiles.

Là, même si les paniers se sont rapidement remplis, c’est surtout le plaisir et la belle photo à réaliser qui tenait lieu de règle à suivre. Affairés, parfois trébuchant sur leur petit panier, les plus jeunes passaient souvent à côté des œufs et les parents tentaient de les aiguiller, tout en s’accroupissant pour immortaliser au GSM le moment de la découverte.

Dans l’autre zone, prévue pour les six à dix ans, c’était un autre rythme: sous l’œil de leur famille tenue en dehors du périmètre, les chasseurs avançaient en ligne, méthodiquement mais avec le souci de ne pas se laisser dépasser par le groupe, avant d’atteindre le bout du champ et de faire un autre passage dans l’autre sens. En quelques minutes, malgré la belle taille de ce territoire de chasse, il n’y avait plus beaucoup d’œufs à découvrir...

300 kilos d’œufs en chocolat réfrigérés avant la chasse

Et pourtant, initialement, il y avait de quoi faire: pas moins de 300 kilos de petits œufs en chocolat avaient été achetés pour cette activité. La météo étant favorable aux chasseurs mais un peu moins à leur proie du jour, le tout avait été réfrigéré durant plusieurs heures avant la mise en place, en espérant limiter la fonte sous le soleil généreux de samedi.

Une fois les œufs ramassés, trois lapins géants se sont prêtés à des centaines de photos bien de circonstances.

La Commune avait aussi prévu de quoi prolonger agréablement l’après-midi sur le site, avec un stand de grimage où œuvraient cinq personnes, quatre sculpteurs de ballons et la présence de glaciers. Un bar était également tenu par les bénévoles du Relais pour la Vie.