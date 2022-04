Braine-l’Alleud: le promoteur pourra construire au Vert Coucou (Lillois)

La Commune a attaqué la décision régionale devant la Conseil d’État mais celui-ci vient de rejeter la requête. Les immeubles vont donc pouvoir être construits.

Le dossier avait déjà connu une multitude d’épisodes précédents: le lotissement du terrain avait été autorisé en 2004 et un an plus tard, le collège avait refusé une demande de modification du permis de lotir, avant de marquer son accord sur une nouvelle demande en 2009. Par contre, un premier permis de bâtir avait été refusé en 2011. Le promoteur avait déjà introduit un recours, avait obtenu son permis mais lorsqu’il a voulu entamer les travaux en 2014, la Commune lui a fait remarquer que ce permis était périmé Et elle avait alors fait stopper le chantier.

Une nouvelle demande a été introduite en 2017 et la Commune avait opposé un nouveau refus. Notamment en considérant que pour ces 15logements (les 2maisons et les 13appartements), la densité dépassait 66 logements à l’hectare, soit six fois plus que les chiffres prévus dans le schéma de structure communal (SSC). Alors que le quartier est constitué de maisons unifamiliales, et que les deux immeubles projetés sont plus hauts que le reste du bâti avoisinant…

Le collège pointait à l’appui de sa décision négative des problèmes de mobilité et de sécurité routière, les futurs occupants débouchant en voiture sur la Grand-Route sans que des aménagements sérieux soient envisagés.

Le promoteur a fait appel auprès de la Région wallonne, et il a obtenu son permis. Mais la Commune a suivi sa ligne, et a contesté cette décision régionale devant le Conseil d’État. Qui vient de trancher, donc, en faveur du promoteur.

Pour faire simple, la Commune considérait que la Région wallonne avait commis une erreur d’appréciation dans la motivation de sa décision ayant mené à l’octroi du permis. Parce que le ministre s’est écarté des normes du SSC et a accepté une densification importante, alors qu’on est à cet endroit de Lillois en zone de quartier résidentiel et d’habitat isolé, avec majoritairement des maisons unifamiliales. Des soucis de mobilité étaient également invoqués à l’appui de ce recours.

Le Conseil d’État, qui ne se prononce pas sur l’opportunité de la décision mais sur la forme, relève pour sa part que l’acte attaqué justifie la densité du projet par sa situation le long d’une route importante, et à proximité de la gare de Lillois. La Région n’a donc pas fait d’erreur: elle a tenu compte de la situation pour justifier la dérogation au SSC.

La requête communale est donc rejetée…