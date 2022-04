Basket-ball: Tesse Kapenga et les Castors Braine défient Liège en demi-finale des play-off

Si elle ignore encore de quoi sera fait son futur sportif, elle a pointé, outre les play-off, un autre événement dans son agenda. "C’est ma dernière année en équipe nationale Jeunes. J’ai envie de faire quelque chose cet été avec la sélection des U20 d’Aurélien Garraux."

En attendant, elle observe la science du jeu de Antonia Delaere, Breanna Stewart et Emma Meesseman. "Stewart et Meesseman sont complètes et polyvalentes. J’aime regarder Delaere pour sa défense. La défense est très importante en match" , souligne la Flandrienne qui doit encore progresser en termes d’intensité.

Ses qualités? Elle hésite, et nous l’aidons en lui parlant de son beau tir: "Oui, mais mes pourcentages ne sont pas bons. Je dois davantage marquer. Sinon, je crois que j’ai le sens du jeu pour passer le ballon au bon moment".

Sur le plan européen, Tesse apprécie la façon de procéder d’un club comme Basket Landes. "Ils jouent en EuroLeague. J’ai l’impression que c’est un club qui fait pas mal confiance aux jeunes. En tout cas, j’ai affronté certaines d’entre elles en équipe nationale U16."

Pour une joueuse pas encore confirmée, les minutes sur un terrain valent cher. Formée comme poste 4, elle doit gagner en mobilité au 3 pour le haut niveau. "Il faut être efficace et ne pas faire d’erreur. Le coach me dit toujours de travailler dur, de donner de l’énergie, de montrer ce que je vaux et de ne pas douter car oui, parfois je doute."

Vivre pleinement de sa passion, c’est quelque chose qui travaille l’étudiante en sciences de la communication à la VUB. "Cela me tente d’être une pro à part entière un jour. Ce ne sera pas pour demain. J’ai encore du travail!", conclut la Flandrienne.