De précieuses chartes médiévales récupérées avec l’aide de la police de Braine-l’Alleud

À cette occasion, les responsables avaient expliqué qu’ils consultaient régulièrement les sites de vente et d’enchère en ligne (lire ci-dessous), afin de repérer des documents dignes d’intérêt et les faire saisir en cas de suspicion de vol. Confirmation il y a quelques jours: c’est via la police locale que les Archives de l’État ont à nouveau récupéré des documents historiques à Braine-l’Alleud.

Quelle que soit leur origine, elles appartiennent à l’État

Mais il s’agissait cette fois de chartes et de documents datant du Moyen Âge, qui avaient été proposés aux acheteurs intéressés par une maison de vente manifestement mal informée. Dans le cas précis de ces chartes, il n’est pas nécessaire d’établir que les documents ont fait l’objet d’un vol: il s’agit d’archives publiques, donc légalement et quelle que soit leur origine, elles appartiennent à l’État belge.

Au fil des siècles, des archives disparaissent pour des raisons diverses et les Archives de l’État tentent activement de les retrouver aujourd’hui. Ces chartes médiévales qui avaient été mises aux enchères sont considérées comme des "archives de droit public" et elles ont donc été récupérées.

"Elles sont donc inaliénables, que ce soit par vente et achat, don, legs ou prescription et ce, indépendamment du fait qu’un vendeur les ait acquises de bonne foi ou qu’elles aient ou non fait partie des collections des Archives d’État" , confirment les Archives de l’État, qui avaient demandé à la maison de vente que ces documents ne soient pas vendus.

Concrètement, il s’agissait de deux chartes de l’abbaye de Boudelo à Sinaai (1220), de trois chartes du béguinage de Maaseik et de son successeur en droit le Sint-Agnespriorij (1266, 1269 et milieu du XVesiècle), et d’une charte du seigneur de Rotselaar pour l’abbaye de Vrouwenpark à Rotselaar (1264) sur laquelle on peut lire la première mention d’un vignoble dans cette région.

Ont également été saisis une charte de Jan van Aarschot pour le prieuré de Gempe concernant le droit de patronage de Nieuwrode (1241), et un échange de terres entre les Chartreux du Bois-Saint-Martin à Lierde et les Bénédictines de Grand-Bigard (1332).

Direction Gand, Hasselt et Louvain

"Les chartes médiévales restituées intégreront les collections des Archives d’État à Gand (chartes de Boudelo), Hasselt (chartes de Maaseik) et les Archives de l’État à Louvain où elles seront consultables , précisent encore les responsables. Les abbayes mentionnées ont été supprimées par l’administration française à la fin du XVIIIe siècle et leurs biens ont été nationalisés, y compris les archives. Ces archives restent légalement la propriété de l’État, même 200 ans plus tard."