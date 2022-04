Une addition plutôt lourde pour les Brainois

Arbitre: M.Krack.

Les buts: 37e Depril (1-0), 44e Sebalhi 2-0), 66e Di Vrusa (3-0).

ENTENTE MANAGE: Vanhecke; Mathieu, Cuche, Ozturk, Mabille; Sebaihi, Scohy, Papassarantis (82e Paquot), Depril (61e Chebaiki), Di Vrusa (77e Debelic); Mba (57e Diotallevi).

RCS BRAINOIS: Mwaso; Roman, Jonckheere, Becker, Aragon. (70e Gosselin); Roulez, Franquin, Teirlinckx, Ladrière (70e Lambert), Chalal (70e Dettori); Yoka.

Privé de plusieurs titulaires habituels, le staff brainois avait dû composer quasi de bric et de broc afin de coucher une équipe qui tienne la route sur la feuille de match. "Je n’avais ni défenseur droit ni central à ma disposition mais pourtant durant plus de 35 minutes nous avons tenu la dragée haute à ces Manageois à la réputation de bloc solide et réaliste" , entamait dans son analyse un Olivier Suray qui ne voulait toutefois pas contester plus que de raison la défaite: "Dans nos moments forts nous avons simplement été dans l’impossibilité d’inscrire le moindre but, ce qui n’aurait en rien constitué un scandale et nous avons, durant les moments plus difficiles, cu mulé trop d’erreurs individuelles ou de placement que pour prétendre à beaucoup mieux. Un coup franc, un tir de loin et une boulette individuelle ont scellé notre sort. Le score reflète donc bien mal à mon sens l’équilibre relatif des débats."

Pour Michaël Jonckheere, le capitaine visiteur, il y avait la place pour un résultat plus positif: " Le premier but intervient sur une frappe magnifique que l’on aurait pu éviter, et le second, à quelques minutes de la pause sur une erreur de placement manifeste. Cela a eu le don de nous couper les bras alors que jusque-là le respect des consignes avait été parfait. Dommage car il nous restait un infime espoir de participer au tour final."

À 3-0, Suray décidait de faire monter trois gamins et argumentait: "Notre P2 est toujours en course pour un tour final et j’ai donc décidé de ne pas la déforcer, d’emmener avec moi quelques U19 et de les récompenser par 20 bonnes minutes de jeu. Avec les U17, ils sont champions de leur série et finalistes de la coupe. L’avenir est donc plutôt souriant chez nous."