La Régie communale de Braine-l’Alleud reprend la gestion du «Fair Play», la cafétéria de la piscine

Ce qui n’était pas prévu mais des soucis divers, sur lesquels l’échevin des Sports ne tient pas trop à s’étendre, ont conduit la Régie à dénoncer le contrat. Ce qui a été manifestement accepté par l’exploitant: dans son feuillet d’information affiché sur la porte des locaux, Geoffroy Matagne le remercie d’ailleurs d’être parti rapidement, en rendant les lieux dans un état correct.

"Si une page se ferme, une nouvelle s’ouvre: nous allons reprendre l’endroit en gestion propre. C’est un défi que nous avons choisi de relever afin de vous offrir le meilleur service possible" , indique le document.

Recruter des responsables et des serveurs

Lors de l’ouverture de la piscine en 2020, le débat avait déjà eu lieu au sein de la RCA sur le fait de gérer la cafétéria ou d’en concéder l’exploitation à un privé. Mener de front le lancement des activités sportives et récréatives dans le bassin et démarrer une activité commerciale dans l’horeca avait semblé un peu trop lourd à l’époque.

"C’était compliqué de faire les deux en même temps , confirme l’échevin brainois. Mais aujourd’hui, relancer un marché pour trouver un nouveau gérant, avec toutes les formalités que cela implique, prendrait beaucoup de temps alors que les beaux jours arrivent. La Régie avait investi 80000€ pour équiper la cuisine et si le gérant précédent n’a pas réussi à trouver son public, nous sommes convaincus du potentiel de l’endroit. Exploiter une cafétéria entre tout à fait dans les missions d’une Régie autonome et nous allons donc nous en charger, même si ça fera pas mal de boulot en plus…"

La RCA va donc recruter des responsables et des serveurs – elle a déjà reçu des candidatures spontanées -, passer des contrats avec des brasseurs, rédiger un règlement de travail pour le futur personnel, faire connaissance avec les caisses "black box" imposées dans l’horeca…

"C’est sûr, c’est un vrai métier mais nous allons faire appel à quelqu’un de confiance qui pourra gérer ça, avec sans doute un bras droit, deux ou trois personnes pour l’équipe et des étudiants , indique Geoffroy Matagne. La piscine ouvre jusqu’à 23h certains jours et puisque nous serons chez nous, on pourra accueillir les enfants qui mangent lors des stages, proposer un service aux clubs… En plus d’accueillir un public plus large. L’idée n’est pas de devenir la guinguette de Braine mais avec un grand parking, une belle terrasse et l’équipement déjà installé, il y a moyen de faire quelque chose de bien: j’y crois très fort."

L’objectif de la RCA est de rouvrir les lieux pour le début du mois de mai.