Une «guerre de com» impitoyable autour de la culture à Braine-l’Alleud

Dès le lendemain, le collège communal pratiquement au complet a convoqué une conférence de presse pour annoncer, compte tenu de la situation, la création d’une "Maison de la culture" communale. Les partis de l’opposition, eux, ont diffusé un communiqué commun pour s’indigner de la position de la majorité. En glissant notamment que Vincent Scourneau, sans respecter la présomption d’innocence, "semblait se réjouir" de l’ouverture d’une instruction.

«Mourir à 50 ans, c’est trop tôt»

"Je suis sidéré: j’ai dit ce soir-là que j’étais triste de cette situation et ceux qui assistaient au conseil ont entendu le chef de file Écolo crier que c’était une bonne nouvelle, qu’on allait enfin savoir la vérité!", avait répliqué le maïeur brainois dans la foulée.

Depuis, la "guerre de com" s’est encore emballée, non seulement via les "analyses" et commentaires des politiques locaux, mais aussi via une mobilisation plus large. Le Centre culturel publie au quotidien sur son site Internet les messages de soutien qu’il reçoit, et une pétition a été lancée en ligne sur le thème "Mourir à 50 ans, c’est trop tôt".

Un écran reprenant ce slogan et affichant un décompte seconde par seconde avant la mort de l’ASBL est désormais en place dans la vitrine du Centre. Hier soir, il y avait sur la porte d’entrée du bâtiment un bouquet de roses accompagné d’une carte indiquant "Courage".

Un collectif citoyen baptisé Accolades (pour Action citoyenne pour une culture ouverte et libre à défendre et à soutenir) a également été constitué, annonçant une "entrée en résistance" ainsi qu’une mobilisation le samedi 23 avril. Un site internet spécifique ( www.accolades.be ) publie aussi des vidéos de soutien.

Et le Centre culturel a également décidé de rendre publique un "historique factuel" du conflit, le rapport d’audit controversé, une ordonnance de référé ainsi que des courriers du conseil d’administration. "Pour mieux comprendre la situation et par souci de transparence" , précise le site.

La commune, elle, a répliqué par une mise au point, puis en publiant sur son site internet la note rédigée par un avocat pénaliste qui a analysé l’audit externe de la gestion du centre culturel. Une demi-douzaine d’irrégularités potentielles sont pointées, et l’avocat recommande au collège de transférer le dossier au parquet en vertu de l’obligation de dénonciation prévue à l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Ce qui a été fait.

Le numéro de GSM de l’échevine de la Culture est aussi repris dans ces "mises au point", celle-ci précisant se tenir à disposition de ceux qui veulent en savoir plus. Chantal Versmissen a également organisé une conférence de presse en compagnie de plusieurs membres du conseil d’administration, mercredi soir, pour clarifier une nouvelle fois la position de la commune.

"Depuis 2007, nous avons consacré plus de 39 millions d’euros pour la culture: entendre certains prétendre qu’on se fiche de la culture est scandaleux!, y a-t-elle martelé. On est désolé de la situation, mais on ne fait pas n’importe quoi avec l’argent public. J’en ai marre de la politique politicienne, de la com' pour mobiliser des gens qui n’ont pas toutes les informations."